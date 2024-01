Tennis. United Cup – De blå utfordrer Rudins Norge torsdag i kvartfinalen

fransk lag Veldig bra tempo United Cup. Ved roret Caroline Garcia, Blues slo dem alleTyskland og Italia i en gruppe for å gå videre til kvartfinalen i arrangementet. På torsdag vil Tricolors ha en bedre sjanse til å spille mot laget Norge av Casper Root. Sistnevnte er isolert i laget sitt og dømt til å skinne i single og double. På papiret er Frankrike Favoritt dog Carol Garcia, Adrian Mannarino Og Edward Roger-Vasselin Skal bevises i retten. Møtet starter klokken 7.30 fransk tid.

The Blues etter onsdagens seier over Italia

En favoritt for Garcia, Mannarino vil prøve å bremse ruten

Til å begynne med, Caroline Garcia De vil møte beskjedenhet Malen Helgo, utover topp 500. Det er vanskelig å forestille seg at Lyonnais faller, men vi må gjøre jobben. I prosessen, Adrian Mannarino vil motsette seg Casper Root. Verdens nummer 22 har møtt det 11. laget bare én gang og vunnet Rolex Paris Masters 2019. Interessant vs Alexander Zverev og sterk mot Lorenzo Sonego«manna«Kan gjøre livet vanskelig for en tidligere finalist Roland-Garros og US Open. Sistnevnte er fortsatt datterselskap Tallon Creekspor Og Borna Korik uten å miste en pakke. Det er form. Hvis nødvendig, Caroline Garcia Og Edward Roger-Vasselin De skal spille i kategorien mixed double. Nordmenn vil sende Casper Rudd og Ulrike Eigery.