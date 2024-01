Tennis. United Cup – Norge møter Kroatia med en suveren Casper Rudd!

Første møte i gruppe F United Cup holdt på lørdag Sydney. der Norge, som førte krig mot nederland, Til tross for at han presterte bra, sørget ikke Crouching for en god operasjon Casper Root I singeldivisjonen. Norge slo Kroatia 2-1 Borna Korik Å være i live. nok en gang klok, Rot Han ledet landet sitt til en avgjørende 2-1-seier mot kroatene. Alt er fortsatt mulig i denne gruppen. Så Norge Pass, det er nødvendig Kroatia Slå dem Nederland 2-1 tirsdag. De tre lagene vil avgjøre basert på antall vunne sett.

Caro Garcia og Mannarino for Frankrike i United Cup 2024!

Casper Root tok fyr i 2024

I singelkategorien for kvinner var de nederlandske spillerne fantastiske Arantsa Rus51. i verden, slukket Malen Helgo, 539. plass i WTA. Sistnevnte var klok mot Donna Vekic Men tapte til slutt 7-5, 3-6, 6-3. Så kampen mellom Borna Korik Og Casper Rudd, Nordmannen var for sterk til å slå verdens nummer 37 6-4, 6-1. Dette paret i mixed double Donna Vekic / Ivan Todic, Elsket det, satt fast med begge deler Ulrikke Eikeri / Casper Ruud, 6-2, 3-6, 10-7. Denne roten er i veldig godt humør.

Kroatia – Norge Kampresultater: 1-2

Sydney

Fra 00:30 fransk tid

Donna Vekic (CRO) – Malen Helko (NOR) 7-5, 3-6, 6-3

Casper Rudd (NOR) – Borna Coric (CRO) 6-4, 6-1

Ulrikke Eikeri / Casper Ruud (NOR) – Donna Vekic / Ivan Todic (CRO) 6-2, 3-6, 10-7

Gruppe F

Kroatia

ATP: Borna Coric, Nino Cerdarusic, Ivan Todic

WTA: Donna Vekic, Petra Marcingo, Dena Lucas

Norge

ATP: Casper Ruud, Andreja Petrovic, Nikolai Butkov Kerr

WTA: Malen Helko, Ulrike Eikeri

Nederland

ATP: Dalen Kriegspoor, Timo de Baker, Wesley Koolhoff

WTA: Arantza Russ, Ariane Hortonow, Demi Shores

Perth

Fredag ​​29. desember kl 10 / A Spania Mot Brasil: 2-1

Fredag ​​29. desember kl 17 / c Storbritannia Mot Australia: 2-1

Lør 30. desember kl. 10.00 / E Kina Tsjekkisk vs Rep: 3-0

Lørdag 30. desember kl 17.00 / A Polen 3-0 mot Brasil

Søndag 31. desember kl. 10.00 Amerika 2-1 mot Storbritannia

Søndag 31. desember kl. 17.00 / E Serbia 2-1 mot Kina

mandag 1. januar kl. 10 / A Polen 2-1 mot Spania

Mandag 1. januar kl. 17.00 C USA vs Australia

Tirsdag 2. januar kl. 10/e: Rep. Tsjekkia mot Serbia

Sydney

Lørdag 30. desember kl. 10:30 / F Nederland 2-1 mot Norge

Lør 30. desember kl. 17.30 / tir Tyskland 2-1 mot Italia

Søndag 31. desember kl. 10.30 /F Canada 2-1 mot Chile

mandag 1. januar kl. 10:30 / F Norge 2-1 mot Kroatia

mandag 1. januar kl 17.30 / tirs Frankrike mot Tyskland

tirsdag 2. januar kl. 10:30 / B Hellas vs. Chile

Tirsdag 2. januar kl. 17.30 /F Kroatia vs. Nederland

Onsdag. 3. januar kl. 10.30 / D Frankrike mot Italia

Onsdag. 3. januar kl 17.30. / B Hellas vs. Canada

Kvartfinale i Perth

Ons 3. jan kl. 10.00 / QF 1 Vinner av gruppe A vs topp toer

Onsdag 3. januar kl 17.00

Kvartfinale i Sydney

Torsdag 4. januar 17:30 / QF 3 Vinner av gruppe D vs vinner av gruppe F

Fredag ​​5. januar kl 17.30

Semifinale i Sydney

Lørdag 6. januar kl. 10:30 / DF 1 Vinner av QF 1 vs. Vinner av QF 3

Lørdag 6. januar 17:30 / DF 2 Vinner av QF 2 vs. Vinner av QF 4

Finale i Sydney

Sol. Jan. 7 klokken 17.30. Endelig vinner DF 1 – Vinner DF 2