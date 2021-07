Terry-skuespiller ‘mister livsrollen’ i norsk vikingfilm på grunn av britiske sertifiseringsproblemer for regjeringsvaksinasjon

Terry skuespiller Timothy O. Sullivan.

Timothy O’Sullivan var ‘fornøyd’ da han fikk hovedrollen i en film om en vikingleder Ivory The Beneless.

Det var en drøm som gikk i oppfyllelse for Timothy, som har vært involvert i å handle i 12 år og er medlem av Viking Re-Law and History Committee.

Imidlertid var Timothy, som har et irsk pass og ble født i Sør, ‘ødelagt’ da det ble kunngjort at det britiske vaksinasjonsbeviset for reise til Norge ikke var godkjent, og at den delen av det inkluderte Nord-Irland.

Fordi vaksinene hans – AstraZeneca – ble administrert i Nord-Irland, mottok han ikke EU Digital Covit 19-sertifisering.

Timothy sa: «Først sa de at de ikke godtok sertifikater fra Storbritannia. Jeg fortalte dem at vi ikke var i Storbritannia, vi var i Nord-Irland, men det var ikke en bar. Det er ikke anerkjent, og det har nå blitt ‘UK’ på internett fra Storbritannia. Jeg ble spurt om jeg kunne få tak i EU Digital Govt-sertifikatet, så jeg kontaktet alle jeg kunne tenke meg på begge sider av grensen – ministerkontorer, politiske partier, alle og alle mailet. Jeg inkluderte blokknummeret på vaksinen, NHS-nummeret mitt og all relevant informasjon. Omtrent fem personer kom tilbake til meg, og det var i utgangspunktet ‘ikke gå’. ”

Alle som ønsker å reise fra Nord-Irland kan søke om bevis på vaksinasjonsdokumentasjon, og en søknad / digital sertifiseringsprosess vil snart begynne.

Personer i NI har for øyeblikket ikke tilgang til NHS-applikasjonen. Etter Brexit vil de heller ikke få tilgang til EU Digital Covit 19-sertifiseringen.

Timothy sa: “Avkastningen er at det ikke deles informasjon om medisinske journaler fra Nord-Irland, så de kan ikke bevise at jeg har vaksinen.”

Han ble ‘frakoblet’ for at han skulle droppe rollen. “De hadde kort tid til å søke om visum. Det var en heltidsrolle for meg. Det er for sent for meg nå, men jeg vil at andre skal være årvåkne. Du hører om land som rødlisten eller den grønne listen, men du kan fly ut av et land, og da vil de bli stoppet ved grensen fordi de ikke kjenner igjen vaksinasjonssertifikatet ditt, og det bør være en liste på det administrative nettstedet til de landene som ikke godtar det. ”

En talsmann for Department of Health sa: “Den britiske regjeringen engasjerer aktivt andre stater på bilateral basis, gjennom ulike organisasjoner, inkludert International Civil Aviation Organization og World Health Organization, for å støtte vaksinasjonssertifisering.

Vi deler detaljer om sertifisering og applikasjoner med FCDO, inkludert våre offentlige nøkler for QR-koder. Disse deles med andre land. FCDO vil oppdatere reiseveiledningen for nettstedet deres landsmessig, med forbehold om avtaler, som indikerer aksept av vårt sertifikat / søknad.