Foreløpig vil det eksklusive ladningssystemet være åpent for alle elektriske kjøretøyer på det norske nettstedet neste år i et forsøk på lokale skattelettelser.

I et enestående trekk for Tesla åpner elbileksperten sine kompressorboder i 2022 på en norsk plattform for alle typer elektriske biler.

Som først kunngjort Electrek.comTjenestemenn i det nordlige distriktet Westland ble fortalt tidligere denne uken at den amerikanske produsenten vil utvide tilgangen til sin nåværende eksklusive organisasjon i et forsøk på å kvalifisere for regionale skattelettelser.

Rapporten sa at Tesla var i samtaler med tyske tjenestemenn om lignende planer, og at enhver tiltak for å fornye kompressorpolitikken kunne iverksettes i det minste i hele Europa.

Derimot, CarAdvis Det er underforstått at denne avgjørelsen nå er fullstendig oversatt – det er ingen umiddelbare planer om å utvide tilgangen utenfor Norge, og overladning vil være Tesla-eksklusiv tjeneste i Australia i umiddelbar fremtid.