Tesla faller på Wall Street etter Elon Musks inngripen

av AFP

Publisert 11. februar 2021 17:09 Lesetid: 2 minutter



DeTeslas aksjer falt tirsdag etter at sjefen Elon Musk sa at selskapet hans ennå ikke hadde signert en kontrakt med utleieselskapet Hertz, som nylig annonserte en ordre på 100 000 elektriske kjøretøy fra California-konglomeratet.

Tesla-aksjen tapte 4% i e-handel før Wall Street åpnet.

Som svar på en tweet som viste et forhåndsdiagram for Tesla-aksjen på mandag, som nådde et rekordhøyt nivå på 1 208 dollar, sa Musk at “hvis det avhenger av Hertz, vil jeg påpeke at det ikke er noen kontrakter” signert i dag. “.

“Tesla har mye mer etterspørsel enn produksjon. Det er grunnen til at vi kun vil selge biler til Hertz med samme margin som vi bruker til våre kunder,” la manageren til. “Avtalen med Hertz har ingen effekt på vår økonomiske situasjon.”

Hertz-kunngjøringen sendte Tesla til Wall Street i slutten av oktober, slik at selskapet ble med i den svært lille klubben av grupper verdt mer enn 1000 milliarder dollar på aksjemarkedet, som også inkluderer Apple, Microsoft, Google og Amazon.

Mr. Musk har allerede gjort det klart at Hertz ikke vil dra nytte av rabatter på kjøp av elbiler, og han er overrasket over å se aksjen skyte i været, fordi Tesla ikke står overfor mangel på etterspørsel.

Hertz på sin side spesifiserte ikke at de hadde signert en kontrakt med Tesla, men bemerket i sin pressemelding at de hadde lagt inn en “opprinnelig ordre på 100 000 Teslaer innen utgangen av 2022” uten å indikere en leveringsplan.

De tallrike presseartiklene som fulgte etter denne kunngjøringen, samt Hertz-annonsen der den amerikanske fotballstjernen Tom Brady dukket opp omringet av Teslaer, forårsaket oppstyr på New York-børsen.

I mellomtiden sa US Highway Safety Agency (NHTSA) tirsdag at Tesla tilbakekaller nesten 12 000 kjøretøy i USA på grunn av et problem med kommunikasjonsprogramvaren.