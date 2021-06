Tesla fører fremdeles i den virkelige verdensprøven, men Ford nærmer seg

Hvis du noen gang har kjøpt en EV, har du definitivt sammenlignet hvor langt favorittbilene dine kan kjøre med en enkelt lading. De fleste produsenter Sitere WLTP-området, Som er beregnet fra en laboratorietest og er ment å gi en ide om hvor langt bilen kan gå i en enkelt lading.

Faktisk er disse WLDP-tallene langt fra merket. E.V. Hvis du er seriøs med bilkjøring, lønner det seg å undersøke hva statistiske drivere rapporterer fra den virkelige verden. Heldigvis at E.V.

Tidligere i dag slapp Norsk bilforening (NAF) Resultatene av den siste sommertesten. Den testet 19 nye biler, inkludert Ford Mustang Mac-E, Honda E, BMW IX3 og Audi E-Tron GT.

Tesla er fortsatt topphunden

Lykke til til deg, jeg gjorde et tungt løft og la resultatene på et vakkert kart (du kan spille) slik at du enkelt kan se hvordan EV-ene rangerer hverandre. Du. Det er. Velkommen.

Tidligere år hadde Tesla en Kan ikke levere Gå foran På andre produsenter. Imidlertid tar Fords Mustang Mac-E Long Range kampen til den amerikanske bilprodusenten og gjør en god jobb på det.

Mac-E ble trukket 37 km lenger enn langdistanse Tesla Model 3 fra 2021. Begge bilene (med modell 3 fra og med 2020) reiste i hastigheter på mer enn 600 km / t (370 mph) med en enkelt fulladning, og ble en del av det eksklusive teamet med langdistanse elektriske drivere.

BMW IX3 er et unikt kjøretøy. Dette er ikke BMWs første EV, men det er den første som virkelig gleder folk, det er en SUV og alt. Hvis funksjonaliteten og utseendet ikke er nok til å overbevise sjåfører, kanskje grensen.

Dette er bare 450 km fra WLDP-tilbudet, men i NAFs test er det 556 km. Dette er en 20% høyere grense enn sitert i salgspapiret. Kanskje BMW burde sette den tilbake gjennom WLDP-testen.

gjeld: NAF Audi e-Trang GT er ikke en pen EV, den har bedre rekkevidde og mer enn WLDP-nummeret.

Audi E-Tron GT kjører 528 km, nesten 15% mer enn WLTP-antall – 60 km mer enn laboratorietester anbefaler.

EV-test

NAF erkjenner at dette ikke er en veldig vitenskapelig test, men snarere står som en indikasjon på hvordan biler lades mot grensetallene sitert av WLTP. Nå anses WLTP-tester som vitenskapelige, men som NAFs test viser, er det ingen likhet mellom hva en EV gjør i et laboratorium og hva som kan gjøres på veien.

Imidlertid har NAF visse protokoller som følger. Det lades opptil 100% natten før du kjører alle biler. Ingen biler er forvarmet, de starter fra kulde, og de opererer alle i miljømodus og bruker aktiv bremseregenerering. Omgivelsestemperaturen den dagen var 20-25 grader Celsius.

gjeld: NAF Vanlige sjåfører deltar i NAF-testen og reiser på en rute nordover fra Oslo.

Testen er utført av vanlige sjåfører i normal trafikk ved en kombinasjon av by, land og motorveier. Denne ruten starter og fortsetter i Oslo Kjavik. Hele testflåten er i drift Klatre 620 meter før du går nordover til Lignasetter, Tombs.

Dette er ikke første gang NAF har testet EV-er for samsvar med produsentens WLTP-krav.

I en test i fjor fant NAF at 29 elbiler hadde overskredet WLDP-grensetallene. Som i år er også Tesla på toppen av sitt virkelige utvalg, med sin Model 3 og Model S som topper de to beste.

