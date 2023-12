Tesla fortsetter å lete etter spekulanter igjen

Tesla Cybertruck har vært tilgjengelig i noen dager, og den vekker allerede følelser og lyst. For å forhindre utålmodige kjøpere i å selge billetten sin og tjene penger på baksiden av merkevaren, bestemte Elon Musk seg for å gjeninnføre klausulen om videresalg til $50 000.

Tesla gjeninnførte 50 000 dollar klausulen om videresalg

I flere dager har det vært mulig å legge inn en bestilling for å unne deg den fantastiske Tesla Cybertruck. Men Elon Musk advarte: Det vil ta flere måneder før den amerikanske produsentens fabrikker kan produsere store mengder elektriske pickuper. For øyeblikket er kun 10 eksemplarer levert til noen få utvalgte kunder.

Dette betyr at mange kunder sannsynligvis vil måtte vente veldig lenge før de mottar bestillingen, selv om de har bestilt i flere år. Denne lave produksjonshastigheten får noen fremtidige eiere til å prøve å forlate reservasjonen. Dette fører til noen ganske uforholdsmessige situasjoner på Twitter eller eBay, hvor billetter selges til vanvittige priser.

Noen forhåndssalg har solgt for så mye som $25.000. Vær oppmerksom på at dette kun er reservasjonsprisen, deretter må du fortsatt betale for Cybertrucken. For å omgå denne situasjonen og forhindre Cybertruck-reservasjonsbillettinnehavere fra å skalpere Tesla, gjeninnførte merket i hemmelighet klausulen om 50 000 dollar uten videresalg.

$350 000 reservasjonsbillett for å få en Cybertruck uten å stå i kø

Helt konkret gir varemerket seg selv rett til » Krever $50 000 i kompensasjon i tilfelle tidlig salg og nektet å selge Cybertrucken «Kjøperen må være tålmodig. Cybertruck-kjøpskontrakten inneholder bestemmelser som tillater eiere å videreselge kjøretøyet sitt, men bare under visse betingelser. Du må vente et år for å kunne selge den.

Elon Musks selskap har lovet å gå etter helelektriske lastebilkjøpere som prøver å bruke Cybertrucken for profitt i stedet for å faktisk eie den. Diskanthøyttalere @Greggertruck Jeg identifiserte mange mennesker som prøvde å gi bort billettene sine til utrolige priser. Folk prøver å selge reservasjonen for $350 000 på eBay.

Nei, det er ikke en spøk. I den aktuelle annonsen lover billettinnehaveren fremtidige kjøpere.» Vær i stand til å bestille din Cybertruck i dag «Men det er ingen garanti for at Tesla vil være i stand til å møte denne etterspørselen.

Cybertruck-reservasjoner på eBay krever opptil $350 000!

I Cybertruck forhåndsbestillingsavtale Den fastsetter at » Tesla kan ensidig kansellere enhver bestilling som er lagt inn for å videreselge kjøretøyet eller plassert i ond tro «Det amerikanske selskapet er ikke den eneste bilprodusenten som setter slike regler i kraft. Ford har allerede gjort dette tidligere.

Forfatterens mening

Dette er betingelsen for uenighet. Hun forsvant, og nå er hun tilbake. Selv om denne forskriften virker tyrannisk, synes jeg Tesla gjør en god jobb med å håndheve strenge regler og dermed unngå, eller i det minste prøver å gjøre det, utålmodige kjøpere som spekulerer om merkevarens nye modell. Dette er ikke vanlig praksis i bilindustrien, det må erkjennes. Men Cybertrucken er spesiell. Beviset er at noen allerede har kjøpt billetter for astronomiske summer. Så det er en god idé å legge et juridisk rammeverk bak denne praksisen, selv om jeg ikke er sikker på at dette hindrer smarte personer med billett i å selge den videre til høystbydende.