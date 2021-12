Tesla håner Apple med en $50 fløyte

Tesla overrasket onsdag med å markedsføre et nytt derivatprodukt. Etter en flammekaster, tequila eller øl, kastet bilprodusenten … en fløyte! Kalt Cyberwhistle og selges for $50 i et begrenset opplag, er den inspirert av designet til Cybertruck, den populære pickupen som Tesla avduket for to år siden, som ennå ikke har kommet i produksjon.

Dette nye produktet beskrives som et “premium samleobjekt laget av medisinsk rustfritt stål med børstet finish.” Primært en spøk og en annen mulighet for merkevaren, Cyberwhistle beskrives som å ha “en innebygd krokfunksjon for økt allsidighet”. Kanskje et hull i tråden…

Blås i fløyta på Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK – Elon Musk 1. desember 2021

Elon Musk utnyttet denne uvanlige lanseringen for å gjøre narr av Apple og dens berømte 25 dollar Canvas. “Ikke kast bort pengene dine på dumme Apple-servietter, kjøp fløyten vår i stedet!” Han hadde det gøy å skrive. Det skulle ikke så mye mer til for å lage en sprut. Knapt lansert i merkets nettbutikk er det nye tillegget allerede utsolgt.

Forrige måned var det Samsung som hadde det moro med å kaste en spade mot Apple ved å tilby et lignende, men gratis, rengjøringstilbehør.

(nødvendig / mann)