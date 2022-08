Tesla har installert et svømmebasseng i en ladestasjon!

Tesla har ingen mangel på ideer for å revitalisere omkretsen av ladestasjoner for sine biler. Siste innovasjoner: et…et svømmebasseng!

Hva gjør du i løpet av de få minuttene som trengs for å lade Teslaen din? Det er alltid mulig å sitte i bilen og nyte spillene og andre aktiviteter som er tilgjengelig på den store berøringsskjermen. Du kan også gå ut og ta en kaffe på den lokale salgsautomaten, hvis tilgjengelig. På Supercharger-stasjonen i Hilden, Tyskland, bestemte byggherren seg for å installere et svømmebasseng!

Ti minutter i vannet, ikke mer

Denne stasjonen inneholder 40 ladestasjoner, inkludert 8 superladere opp til 150 kW og 32 opp til 320 kW. Det er også den første tyske stasjonen som er i stand til å ta imot ikke-Tesla-kjøretøyer, takket være en CCS-installasjon. Sjåfører vil finne et bakeri der for å nyte bakverk, smørbrød og andre pizzaer, men det er også dette bassenget.

I følge Tesla Welt-podcasten er denne installasjonen designet av produsenten på containerbasis, noe som gjør den enkel å transportere (tysk vær er mindre tumbler enn andre steder, ingen grunn til å åpne dette bassenget hele året). «generell …) . Opptil fire personer kan padle der samtidig i maksimalt ti minutter.

Det er virkelig nødvendig å beregne tiden som trengs for å ta på badedrakten, og deretter gå ut og tørke for å finne bilen klar til å bøye seg. Bassenget, som er åpent til 28. august, har også flyteputer i produsentens farger.

Tesla er også installert på en annen tysk stasjon » hall kube «, en type automatisert butikk hvor sjåfører finner kaffemaskiner og andre produkter, samt et sted å hvile og et bad.