Tesla kan åpne superladere for andre elbiler i Sverige, Norge

Siden begynnelsen av historien har Tesla gjort ladeladestasjonene for superladere et sted å være stolt, noe som gjør det enkelt for Tesla-sjåfører å få tilgang til de tusenvis av hurtigladestasjoner som gjør bilturer.

Men disse stasjonene kan bare brukes av Tesla-elektriske kjøretøyer, som den norske regjeringen ønsker å endre hvis de skal motvirke offentlige penger for å generere mer penger til bilprodusenten i landet. Regjeringsdokumenter viser at et lite antall kompressorer vil være åpne for alle elbiler i tredje kvartal 2022.

Det er snakk om åpningsstasjoner i Tyskland, men ingenting som Skandinavia.

Tesla Supercharger Network er en viktig offentlig skjerm over hele verden, og viser at selskapet støtter sine drivere. Siden disse stasjonene er nyttige for eiere av modell S, modell 3 og Y, er DC-hurtigladestasjoner private og kan ikke brukes av andre elektriske kjøretøyer. Selskapets laveffektnivå 2 målladestasjoner er Teslas ikke-EV. Drivere kan brukes, men det tar lengre tid enn kompressor. Det er derfor meldingen om at dette paradigmet kan endres for å gjøre det lettere for ikke-Teslas å få tilgang til kompressornettverket, i det minste i begrensede områder.

Deslarati Rapporter Kompressorstasjoner bygget eller bygget med offentlige midler av Tesla og den norske regjeringen er alle EV. Diskuter vilkåret om at det også skal være tilgjengelig for sjåfører. I løpet av det siste tiåret har E.V. Den norske regjeringen, som har brukt millioner på å forbedre salg og infrastruktur, planlegger å lansere en offentlig EV i tredje kvartal 2022 for å kvalifisere seg for Tesla. For en ladestasjonstilskudd.

Teslas nettsted driver mer eller mindre enn 100 kompressorstasjoner i Norge, og selskapet driver mer enn 2500 stasjoner over hele verden med mer enn 25 000 kompressorer.

Norske myndighetsdokumenter innhentet og oversatt av Deslarati presenterer denne avtalen:

“Tesla har søkt om utvidelse av fem hurtigladestasjoner. Teslas ladestasjoner er bare tilgjengelige i dag for Tesla-biler. Da åpnes infrastrukturtypen bare av en gruppe, ellers ikke for allmennheten. Ledelsen mener at hvis fordelene er å betales etter at du har åpnet lademuligheten, vil ladestasjonene der fordelene er brukt, kvalifisere under ordningen.

Denne avtalen er nettopp det Norge, Sa Deslarati at det var i samtaler med tyske og svenske bilprodusenter i California for å åpne superladere også i disse landene. Diskusjonen om de seks stasjonene i Sverige ligner den norske avtalen, mens diskusjoner i Tyskland kan åpne for alle kompressorer der, men diskusjonene er i en tidlig, tidlig fase, så vi forventer ikke noen endringer når som helst snart.

Å bruke en kompressor for ikke-Tesla EV er ikke den eneste personvernforbindelsen som gjør det vanskelig. Siden både stasjonen og bilen ble utviklet av det samme selskapet, snakker de to enhetene med hverandre om lading og administrasjonsgebyr. Superchargers har ikke skjermer eller kredittkortlesere for drivere som ikke er Tesla, for å legge inn betalingsinformasjonen.

Tesla-sjef Elon Musk har snakket om å åpne kompressorstasjoner i mange år. For eksempel i desember i fjor brukte elektriske kjøretøyer som ikke var Tesla, et kompressornettverk, men på en “lav nøkkel” måte, sa Musk på Twitter. “Tesla-kompressorer gjøres tilgjengelig for andre elbiler,” skrev han den gangen.

