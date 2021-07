Tesla Model 3 utleie ble lansert av Norges største transportoperatør

Vy Group (Vy), et norsk statlig transportselskap, har lansert en ny tjeneste for sin divisjon for elbiler. Som angitt av selskapet Nettsted, Vy tilbyr nå Tesla Model 3 til leie, slik at brukere av bildelingstjenesten kan nyte en av de bestselgende elektriske bilene i verden i dag.

Vys Model 3-tilbud er veldig brukervennlig, brukere av Vybil-appen kan låse opp alle elektriske sedaner med smarttelefonene sine. Etter å ha fått tilgang til Model 3, kan brukerne bruke kjøretøyet fritt innenfor rammen av trafikkoperatørens regler.

Maksimal hastighet på modell 3 for leietakere vil være begrenset til 135 km / t, sa Wy. Kjøring med en toppfart på 5 km / t (3 mph) vil varsle brukeren. Dessverre gir hastigheten på 84 km / t virkelig mening for trafikkoperatøren fordi Teslas er veldig kraftige biler som kan nå høye hastigheter på få sekunder.

Interessant nok, Vy’s Model 3 Navy Ladning er kun tillatt på Teslas superladere og målladere. Vy’s City Car Navy Chargers er ikke kompatibel med Model 3-leieenheter. Dette bør imidlertid ikke være for komplisert, ettersom Tesla-kompressorer florerer.

Vys Tesla Model 3-utleie er priset til en premie, i det minste sammenlignet med andre elektriske kjøretøy som tilbys av bilstyrets bilavdeling. I følge Vy koster det 4.999 kroner (580 dollar) å leie en Tesla Model 3 i syv dager, og det er bra å kjøre opptil 2000 km (1.242 miles). Supercharging og målladingskostnader er inkludert i avgiften.

Adopsjonen av Model 3 som et flaggskip kjøretøy i den statseide Transportation Groups bildelingsflåte har forbedret Teslas rykte i landet. Norge er tross alt et av de mest EV-vennlige landene i verden. Den største transportoperatøren valgte Model 3 som en primær leiebil, men det sikrer kjøretøyets appel til kunder, selv fra de som anser det som allestedsnærværende i EV.

