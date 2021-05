Tesla skal betale 3 163 millioner til sjåfører i Norge etter rettsavgjørelse – Tech Crunch

Et norsk kompromissråd har pålagt Tesla å betale Model S-eiere tusenvis av dollar hver, etter å ha funnet ut at en programvareoppgradering kan føre til lengre avgifter, skriver den norske avisen Nettavis Mandagsrapport. Sjåfører som kvalifiserer for erstatning i henhold til dommen, vil motta 136 000 kroner (, 16 000) hver.

Tretti Tesla-drivere sendte inn en klage til kompromissstyret i desember 2020 og hevdet at ladetiden var redusert etter en programvareoppdatering året før. Tesla Model S-biler produsert mellom 2013 og 2015 hadde dårlig ytelse.

Tesla har solgt rundt 10.000 Model S-biler i Norge. Det betyr at Tesla må betale opptil 1,36 kroner (3,163 millioner) totalt, sa Netavison.

Tesla svarte ikke på en klage før dommen ble avsagt og har frist til 30. mai til å betale boten. Selskapet har frist til 17. juni til å anke kjennelsen til Oslo forliksråd.

Dette er ikke første gang Tesla møter hastighetsrelaterte klager i retten. En Tesla-eier har anlagt sak mot EV i 2019 ved føderal domstol i Nord-California. Anklaget produsenten for svindel og senke batterigrensen etter en programvareoppdatering.

Norge fører Europa i antall elektriske kjøretøyer på veien, med elektriske biler med batteri som utgjør 54% av salget av nye kjøretøy innen 2020, ifølge Norsk vegforbund. Audi e-droner ble solgt som det mest populære kjøretøyet, etterfulgt av Model 3.