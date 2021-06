Tesla tillater andre merker å bruke superladere (type)

Amerikansk EV Eksperter sier at Tesla-elbilen ikke er bedre enn konkurrentene på grunn av god merkevarebygging og Elon Muskins smak i memes på Twitter. De fleste land har en utrolig billett til å ha et anstendig nettverk av offentlige ladere.

Teslas globale ‘Supercharger’ nettverk er det beste ladestasjonsnettverket i verden. De er rikelig med nesten 25.000 ting som allerede er bygget over hele verden, inkludert rundt 1000 i USA. De er effektivt posisjonert, veldig kritisk, de er alle kraftige og raske.

De er bare låst for Teslas. Selv om Tesla kan lades med vanlige offentlige ladeaggregater takket være adaptere, kan ikke Tesla EV ikke lades av Tesla Supercharger. Men det har gjort en forskjell i Norges EV-elskende land.

Westland, Norges nest største by i Bergen, blir planetenes første kompressorbase som støtter andre biler enn Tesla. Ifølge Electrek vil flyttingen hjelpe Tesla til å kvalifisere for noen regionale skattelettelser.

Tesla-sjef Elon Musk har tidligere ønsket andre bilprodusenter velkommen til å bruke selskapets ladeinfrastruktur, og offentliggjorde patenter for superladere. Å fange? Saksøkerne uttalte at ethvert merke som opererer på et patent ikke vil være i stand til å gjøre krav på immaterielle rettigheter mot Tesla i fremtiden. Alle som bruker patent, bør gjøre det med løftet om å gjøre det i ‘god tro’.

“De som handler i god tro forplikter seg til ikke å hevde noen patent eller immaterielle rettigheter mot Tesla. Et selskap som bruker Teslas patenterte teknologi, gir ikke bare Tesla muligheten til å iverksette tiltak for patentkrenkelse, men forlater også enhver intellektuell eiendomskrenkelse,” sa Du வான் l மோ s. Fjoråret nevnt i en blogg.

“Dette inkluderer varemerke- og opphavsrettsbrudd, samt handelsbrudd. Så hvis for eksempel Tesla kopierte et selskaps kildekode til skattekoden, ville det selskapet miste beskyttelsen gitt av løftet om å håndheve sine rettigheter. ”

Det gjenstår å se om flere kompressorer over hele verden vil følge etter. Noen rapporter har antydet at flyttingen snart kan utvides til andre deler av Europa, mens andre sier at det er en engangsaffære. Vi mistenker at sistnevnte er mer sannsynlig.