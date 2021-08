Teslas autopilotmodus redder livet for en beruset sjåfør i Norge; Se den virale videoen

Fyllkjøring er en viktig årsak til trafikkulykker over hele verden. Imidlertid kan sofistikert teknologi redde sjåførens liv. Ja, Tesla -bilen holdt sjåføren i live etter at han falt bevisstløs. I en video som deles av Austin Desla Club på Twitter, blir føreren sett besvimt inne i et kjøretøy i bevegelse. Det 2 minutter lange klippet viser hvordan autopilotfunksjonen bremser og til slutt stopper bilen.

Video som er spilt inn av en annen sjåfør viser et hvitt kjøretøy som suser mot en svakt opplyst tunnel. Når du zoomer inn på kameraet inne i Tesla-bilen, var sjåføren ikke ved bevissthet og bilen var i autopilotmodus. Imidlertid er det viktig å merke seg at AI fornemmer førersituasjonen fantastisk og bremser kjøretøyet og til slutt stopper den. Til slutt kom nødetatene til stedet og reddet den berusede sjåføren.

Etter å ha blitt delt på nettet, har denne videoen samlet over 1,1 millioner visninger og ulike kommentarer. Mange har rost Teslas teknologi, mens andre har vurdert risikoen. Se videoen.

Sist oppdatert 3. august 2021 kl. 11:50 IST