Teslas Light Show-tilpasning er hvordan disse bilene viser seg å være geek-biler

Teslas lysshow kan være underholdende og latterlig. Ikke desto mindre aksepterte nerdene denne nye funksjonen veldig raskt. Ja, du kan tilpasse lysshowet, laste ned et av de ferdige showene eller lage dine egne.

Fra Den siste 2021-oppdateringen av Teslas siste store år, amerikansk merke Vi har introdusert lysshowet sitt i Model X. Denne aktiviteten forårsaket litt latter, som også er latterlig. Dette hindrer ikke Tesla-eiere fra å ha det gøy å se programmet til høytiden.

Men det er ikke alt … du kan tilpasse denne funksjonen. Ja, du kan lage ditt eget lysshow. Vi forklarer hvordan.

Hvordan bruke et tilpasset lysshow?

Dette viser hvor nerdete biler er Tesla-biler. Noen timer etter at funksjonen ble tatt i bruk, gjorde en tutorial det mulig å tilpasse lysshowet. Jada, du kan legge til din egen musikk (.mp3 eller .wav) til den glødende formen til lysene. Mye Lysskjermer Allerede der testet vi Imperial March eller Knight Rider-temaet. Du vil finne Her er en liste over lysbilder.

Det tok ikke lang tid før Tesla-fansen ga lysshowet videre pic.twitter.com/ZfOviETY1J – Ulrich Rozier (lUlrich Rozier) 27. desember 2021

For å tilpasse dette lysshowet trenger du en USB-nøkkel i USB- eller USB-C-format. Denne nøkkelen skal formateres, og deretter vil du laste ned de nødvendige to filene sammen med “Light Show”-mappen (uten anførselstegn).

De er fortsatt de samme filene, lightshow.fseq og lightshow.wav (eller .mp3). Når operasjonen er fullført, sett inn USB-nøkkelen i bilen og start programmet. Vær oppmerksom på at nøkkelen ikke skal inneholde Tesla-oppdateringsfilen eller Classic Dashcam-katalogen.

Hvordan lage din egen lysscene?

Du kan lage din egen lysskjerm, det finnes til og med programvare for det. Vær tålmodig med litt musikalsk kunnskap. Tanken her er å stemme musikken med forskjellige lys eller andre komponenter i bilen. Avhengig av din modell, hvis du har en modell X eller 3, hver ” Kanal த்துள்ளது Tilsvarer en annen del av bilen.

Nedenfor er for eksempel et diagram av modell 3.

Programvaren heter xLights og alt er tydelig forklart I denne GitHub. Du kan åpne dørene og administrere ladeluken og lysstyrkenivået til hver LED.

Til å følge oss inviterer vi deg Last ned vår Android- og iOS-app. Du kan lese artiklene våre, filene og se de siste YouTube-videoene våre.