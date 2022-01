Teslas salg nærmer seg allerede 1 million per år

Tesla Den har allerede publisert sin salgsrapport for 2021. Mens den nådde grensen på 500 000 leveranser i 2020, nærmet den seg i fjor salgsgrensen på én million! I en kort pressemelding fortalte produsenten at de leverte 936.172 biler til verden i 2021. Merket har derfor ikke opplevd mangel på halvledere!

Imidlertid har produsenten spesialisert seg på de minste modellene i sitt tilbud. Modell 3 og Model Y står for 911 208 enheter… eller 97 % av produksjonen. Økningen i salget skyldes i stor grad opptrappingen av kompakte SUV-er, hvis leveranser startet i Europa i september. Model S og Model X ble tilsynelatende satt til side i 2021. Merket stoppet også leveranser av disse større modellene i Europa i noen måneder.

På det gamle kontinentet prioriteres Model 3, som var i stand til å klatre direkte til førsteplassen for alle typer modeller i oktober. Bilen er også den mest solgte elbilen på det gamle kontinentet, og overgår Renault ZOE. Frankrike er i stor grad ansvarlig for denne suksessen, takket være en aggressiv strategi fra Tesla. Access-modellen så prisfallet i begynnelsen av 2021 for å la den dra nytte av den maksimale belønningen. Tesla traff spikeren på hodet på slutten av året ved å forbedre rekkevidden enda mer uten å øke prisen.

Utenom noen overraskelse, bør Tesla krysse én million salgsgrense på ett år fra 2022, spesielt takket være innføringen av det europeiske anlegget i Berlin. Teslas meteoriske stigning var. Produksjonen av den første Roadster startet i 2008! På premiummarkedet har Tesla allerede overgått Volvo, merket som ble grunnlagt i 1927!