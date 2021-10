Test Achats sender en klage mot Mega til Økonomisk Inspektorat, ‘Det er en urettferdig forretningspraksis’

“Test Achats ble bombardert med klager og spørsmål om Mega -strømleverandøren. Bare i september scoret organisasjonen mer enn 350. De vanligste klagene gjaldt å kreve høyere beløp for forskuddsbetalinger, selv for faste kontrakter som pågår, og inngåelse av en fast kontrakt med en variabel kontrakt, forklarer organisasjonen.

“Vi anser Megas praksis med å kreve forhåndsbetalinger uten kundenes samtykke som urettferdig forretningspraksis, og vi har derfor besluttet å sende inn en klage til Økonomisk inspektorat,” sa Julie Freer, talskvinne for Test Achats.

Når det gjelder overgangen fra en fast kontrakt til en variabel kontrakt, har dette blitt avgjørende siden Méga har sluttet å tilby faste kontrakter i markedet. Test Achats bemerker at etter å ha avhørt leverandøren, forpliktet han seg til å informere kunder hvis faste kontrakt utløper i oktober, november og desember, tydelig og ved separat fakturakommunikasjon, det faktum at deres neste kontrakt vil bli tilbudt til en variabel rente, ”forklarer TA . Forbrukerorganisasjonen gleder seg over denne tilnærmingen, men beklager at den ikke ble implementert tidligere. ”Mange forbrukere hvis faste kontrakter utløp på et tidspunkt da Mega fremdeles tilbød faste kontrakter på markedet, ble flyttet til en variabel kontrakt uten deres uttrykkelige samtykke. Imidlertid er denne praksisen forbudt av forbrukeravtalen signert av Méga, forklarer TA.