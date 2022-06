Test – Capcom Fighting Collection: den essensielle samlingen

Etter å ha levert en håndfull lisensieringsbygg, skraper Capcom nå bunnen av skuffen for å levere et bygg som samler noen ukjente nuggets fra den fantastiske katalogen av franchisetakere.

I to år multipliserer Capcom samlingene. Det japanske forlaget hadde allerede levert en samling dedikert til Street Fighter-serien. Med Arcade Stadium reviderte han også sine tidlige suksesser. Den nye Capcom Fighting Collection tilbyr oss ved denne anledningen (gjen)oppdage noen mindre kjente franchiser fra utgiveren, og mer spesifikt DarkStalkers-sagaen.

Totalt kan du i denne samlingen finne ikke mindre enn 10 titler. Inkludert fem fra DarkStalkers-sagaen. Nemlig Night Warriors, Vampire Saviour 1 & 2, Vampire Hunter og DarkStalkers Revenge. Mindre kjent enn Street Fighters, denne serien ble født i 1994 i arkadespillene og var en stor suksess i Japan. Capcom multipliserte utgivelsene frem til 1997, og tømte franchisen veldig raskt.

Dette kampspillet skiller seg ut fra andre titler på grunn av det fantastiske universet. Legemliggjør krigere med unike evner som mumier, vampyrer, succubi eller varulver. Tittelen er basert på nervøse kamper med et system av kombinasjoner og blokker i kaos. I DarkStalkers er det relativt enkelt å snu strømmen fullstendig på en blokkforsterket kamp, ​​mens du venter på det rette øyeblikket for å kaste superen din. Relativt tilgjengelig er tittelen et av de morsomste kampspillene i utgiverens katalog, sammen med Marvel vs. Capcom.

Så DarkStalkers-fans vil få valuta for pengene. Denne samlingen kunne også ha blitt omdøpt til DarkStalkers-samlingen.

I tillegg til det er det to kuriositeter: den svært overraskende Røde Jorden, som aldri hadde blitt sluppet ut hos oss. Et veldig morsomt kampspill hvor du bare kan spille med fire helter fra en fantastisk middelalderverden av krigere, trollmenn og bueskyttere. Originaliteten til tittelen, i tillegg til universet, er dens evolusjonære aspekt. Her samler spilleren mynter som lar ham oppgradere karakterens evner. Original og ærlig underholdende, til tross for den tynne rollebesetningen.

Cyberbots tilbyr meka-kamper. Bevegelsene her er mye tregere, men gameplayet er fortsatt fendar og tittelen er fremfor alt veldig original i sin tilnærming til sjangeren. Også her er vi imidlertid begrenset til kun seks piloter…

Selvfølgelig kunne Capcom ikke la være å slippe noen spill fra Street Fighter-serien, som likevel hadde rett til sin egen samling. Noe som i seg selv er gode nyheter, selv om vi gjerne skulle ha likt å oppdage flere originale spill… Vi befinner oss dermed med den fine Super Puzzle Fighter II Turbo, et fendard-puslespill som fungerer som en spin-off av franchisen og som kommer litt nærmere gameplay-siden av Bejeweld, Super Gem Fighter, et «forvridd» slåssespill som samler et utmerket utvalg av Capcom-helter, inkludert Megaman og Morigan, og jubileumsutgaven fra Street Fighter II. Bare for å overbevise fans av sagaen om å kjøpe denne samlingen som sannsynligvis ikke ville hatt samme suksess uten tilstedeværelsen av dette store navnet.

Hvor redaktøren pakker en punch er på presentasjonsnivå med pene menyer, mange bonuser å oppdage, flere versjoner av spillet (USA, JAP, EU), en jukeboks, ulike skjermfiltre og online flerspiller, men dessverre er det ingen kryssspill . Til €39 er tilbudet derfor attraktivt.

konklusjon

Det er et faktum, Capcom tar seg av byggene dine. Celle Fighting Collection er intet unntak fra regelen med helt nydelige menyer, ryddig layout, mange ekstra alternativer og massevis av nye funksjoner. Teknisk sett har spillene som presenteres overraskende ikke blitt mye eldre, og fremfor alt lar de tilbudte filtrene deg spille det nostalgiske kortet fullt ut. Det er sant at denne Fighting Collection ikke inkluderer mange titler som er godt kjent for allmennheten, men for kampelskere er her en stor kjærlighetserklæring fra forlaget, som fortsetter å spille strålende i den nostalgiske fiberen og uten tvil Gi bort en av de mest interessante samlingene de siste årene. På den ene siden, fordi en håndfull av de tilstedeværende titlene aldri hadde blitt utgitt i Vesten. På den annen side, fordi den fremfor alt lar titler som ikke har kommet ut av skapet på mer enn et tiår, gjøres tilgjengelig igjen!

Med Fighting Collection tilbyr Capcom uten tvil sin mest interessante samling av retrospill. På den ene siden, fordi det lar deg få tak i titler som aldri hadde blitt utgitt i Vesten, som den morsomme Red Earth. På den annen side, fordi den samler alle DarkStalkers, en serie kampspill som er relativt ukjent for allmennheten, men som likevel fortjener en omvei. Til slutt, fordi det også er noen fine nuggets som den veldig morsomme Super Gem Fighter eller de fantastiske Cyberbots. Som alltid er presentasjonen ryddig. Bygget inneholder også et betydelig antall tilleggsfunksjoner, online flerspiller og visningsfiltre. Kort sagt, det er et must-see for elskere av spill av sjangeren og nostalgiske spillere. Imidlertid er det bare ett stort navn i arkaden blant de 10 titlene som tilbys, den essensielle Street Gighter II i jubileumsutgaven. Stol på oss, her er €39,99 godt brukt!

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube Y instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.