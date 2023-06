Test – Crash Team Rumble: 100 % Multiplayer Crash spin-off

Etter CTR og Crash 4, gir Toys for Pop Studio oss en ny inngang til Crash Bandicoot-universet. Crash Team Rumble følger i fotsporene til en Crash Bash, og tilbyr tag-lagkamper på arenaen.

Det berømte pungdyret, som har blitt et av ikonene til Activision Blizzard, kommer tilbake i et nytt spill, denne gangen i 100 % flerspiller, som kun har én forbindelse med denne gode gamle Crash Bandicoot, siden det foregår i samme univers. .

Toys for Pop Studio har valgt å lage en 100 % flerspillertittel som presenterer seg som en slags nysgjerrig blanding mellom et partyspill og League of Legends. Konseptet er enkelt: to lag på fire spillere konkurrerer på et kart. Hver spiller kan lage en annen karakter fra Crash Bandicoot-universet og bruke forskjellige teknikker. Hver karakter har sine egne unike egenskaper, og for å vinne spillet er det nødvendig å bruke alles ferdigheter i samarbeid. Raske karakterer er ansvarlige for å samle så mange epler som mulig for å øke telleren (vi kommer tilbake til dette), mens støttekarakterer styrker dem ved å beskytte eller helbrede dem. «Tanks» skaper kaos på motstanderens bane og hindrer motstanderlaget i å ta poeng.

CTR-kort er veldig små. Den kombinerer vanligvis de samme elementene: en plattform for hver fraksjon, der spillerne må bringe tilbake byttet sitt: epler samlet på kartet. Du bør være på nettstedet ditt i noen sekunder for å sjekke punkter. Derfor må motstanderspillerne gjøre alt for å score så mange poeng som mulig.

Så selvfølgelig er det nødvendig å stole på de spesifikke egenskapene til hvert kort og karakter. Stormer vil krysse et kart … du kan frigjøre en soppkoloni, gjøre deg selv midlertidig usynlig, rulle i en ball omgitt av pigger … til og med tilkalle skapninger for å beskytte deg mens du scorer poeng … men vær forsiktig. . Dette er faktisk hovedkritikken vi har mot spillet. CTR starter med gode intensjoner, men vi går veldig raskt rundt i sirkler med sin enkeltspillmodus – i dette tilfellet må du score 2000 poeng for å vinne. Spill – Du har en «kjent» (en skapning du kan ringe for å få hjelp under spillet) og korthanen er veldig begrenset (det er bare 9 av dem).

Det tar ikke lang tid å innse at hvis CTR er et betalt spill (€29,99), ser det fortsatt ut som et gratis-å-spille spill. Vi finner en haug med kosmetiske elementer å låse opp med sesongkortet, og tittelen tilbyr kun én flerspillermodus: ingen solo bortsett fra opplæringen, og ikke engang lokal flerspiller… Det er veldig lett for spilleren.

Etter 3 timer med spilling har vi allerede lyst til å turnere i franchisen. Heldigvis for ham er Crash Team Rumble hyggelig å spille med sine forenklede kontroller, relativt morsomt (med mindre vi ser helt ubalansert spilling på grunn av spillerkarakterisering), og tro mot Crash Bandicoots univers og hans grafiske preg. Spillet blir med andre ord morsomt i noen timer. Men vi lurer snart på hvordan Activision—Blizzard—kan validere et slikt prosjekt uten å tenke på en bedre modell for inntektsgenerering. Siden dette er hovedproblemet med denne tittelen, så god som denne Crash Team Rumble er, har den fortsatt mange funksjoner for en gratis-å-spille-tittel.

Med sitt veldig enkle spill vil spillet slite med å appellere til voksne. Det er veldig tydelig rettet mot et yngre publikum, og det viser seg som vanskelighetsgraden i flerspiller er veldig lav. Så, ikke sikker på om han finner publikummet sitt…

Konklusjon

Siden det er det store Toys for Pop-studioet som pulveriserte Crash Bandicoot-serien som står bak prosjektet, stammer denne nye 100 % flerspillerspin-offen fra franchisen til ufattelig på grunn av det svært lette innholdet og prisen. Salg. CTR har alt fra et gratis spill: fra enkelt konsept til repeterbart spill gjennom det essensielle sesongkortet. Problemet er at den selges til €29,99 og vi føler ikke at vi får valuta for pengene. Det er bare 9 kort, 1 spillmodus og 8 karakterer. Det er nok å si at vi kommer raskt rundt. Ulike feil i målene gjør konseptet svært repeterende. Her vil det være nødvendig å gjenvinne 2000 Lumba Fruits før motstanderlaget. For å gjøre dette må du være rask med å samle frukt på kartet, holde deg i noen minutter ved bunnen av leiren din og sjekke «poengene dine», og prøve å hindre fiender i å angripe og få poeng. Tilgjengelig, tittelen mangler dybde og det er synd fordi Crash Team Rumble er et veldig morsomt spill å spille.

