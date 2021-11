Test – Forza Horizon 5: En vill tur til Mexico

Tre år etter Forza Horizon 4 er det talentfulle britiske studioet Playground Games tilbake med en ambisiøs femte del, denne gangen tar oss under den meksikanske solen …

Det har blitt en uunngåelig begivenhet for de som elsker racingspill. Med nesten operasjonell nøyaktighet tilbyr Microsoft et nytt kapittel av sin «Forza»-serie hvert år på slutten av året på Xbox og PC. Utgiver Forza Motorsport veksler mellom simulering og Forza Horizon, det åpne verdensarkade-racingspillet. Den første serien ble produsert av Turn10 Studios. For det andre, av britene fra lekeplassen spill. To ulike tilnærminger gjør det mulig å nå et veldig stort publikum.

Spesielt Forza Horizon har gått av de siste årene. Kritikerrost er Forza Horizon 4, til tross for sin fortreffelighet, ingen liten ting som gjør den til en kulttittel. For mange spillere er spillmiljøet like lite attraktivt. Hvis Storbritannia var en majestetisk lekeplass som ikke tilbød en annen lekeplass som Australia eller Mexico, ville dette være det nye stedet valgt for det femte opus.

Etter Colorado, Sør-Europa, Australia og Storbritannia, setter Forza Horizon koffertene sine i Mellom-Amerika for å hjelpe med å oppdage Mexicos skjønnhet. De snødekte fjellene på toppen av vulkanen gjennom ørkenen, urskog, små vakre landsbyer og fargerike byer, et flott lekemiljø som byr på et stort mangfold fremfor alt annet. Faktisk har alle noe, og spillets verden er godt forbundet med et stort kart der spilleren kan bevege seg fritt.

Refererer til noe nytt fra starten: Utrolig mangfold og mye innhold tilbys her: Baja-løp i ørkenen, gateløp, naturturer, historiefortelling, nettmesterskap, begrensede utfordringer, bossløp, fartsutfordringer, eksploderende paneler å oppleve, påske egg, fylle garasjen din, kjøpe boliger … Det er faktisk hundrevis av løp og utfordringer. Ikke alle er like. Noen arrangementer er litt mindre inspirerende enn andre. Totalt sett er vi litt skuffet over bossløpene, som er vanskelige å overraske oss akkurat nå. Med god grunn da tidligere kapitler allerede har bydd på lignende utfordringer. Dette er den eneste anmeldelsen vi gjør med denne Forza Horizon 5. Det er noen mindre innovasjoner som Baja Races, men ideen er fortsatt at det ikke er noen få nye funksjoner i den. Status for foreslåtte funksjoner. Noen mer humoristiske utfordringer kan ha brakt litt mer mangfold til spillet, for seniorspillere i franchisen. Når det er sagt, fungerer formelen fortsatt, har allsidighet og er vanskelig å ikke bli forelsket i Forza Horizon 5 med mindre du er helt sliten.

På spillsiden møter vi det mest arkadekjørespillet. Den ruller fortere, mye fortere. Dette spillet er tilgjengelig for alle tilskuere, også de som ikke er interessert i racing. Kjøring er imidlertid teknisk nok til å tåle en spesiell utfordring. For i tillegg til hastighet er det nødvendig å ta hensyn til terreng, klimatiske forhold og uforutsigbare muligheter (ulykker, hendelser, eksplosjoner av konkurrenter …). Du kan spole tilbake i noen sekunder for å unngå en ulykke, og du trenger ikke vinne kampen om fremgang. Suksess gir bare ekstra kreditter for kjøp av nye kjøretøy eller bygninger på alle fire hjørner av kartet. Kjøring kan imidlertid være intens og veldig behagelig, spesielt siden hvert element i spillet kan konfigureres og følelsene kan variere sterkt fra bil til bil.

Forza Horizon 5 viser imidlertid bare sitt fulle potensiale etter å ha spilt i timevis. Dens “Royal War”-modus. Nok her til å oppta hundrevis av timer uten å bli lei. Merk at tradisjonelt tilbyr utviklere to store utvidelser innen noen få måneder etter spillutgivelsen. Fremtiden ser lys ut for Forza Horizon 5.

Teknisk sett forbedrer Forza Horizon 5 sin vidåpne verden perfekt i alle medier. Spillet kjører på PC, Xbox Series og Xbox One. Gjengivelseskravet varierer avhengig av maskinen. På en «feit» Xbox One er spillet fortsatt overraskende vakkert. Detaljnivået er lavt. Den finnes spesielt i skog med svært få lunder og visuelle effekter. På Xbox-serien og PC-en er tittelen absolutt iøynefallende med maksimale visuelle effekter og nivået av maksimal detalj. Forza Horizon 5 er veldig vakker til tross for dets cross-gen nivå. Man kan hevde at dette også er et av de beste neste generasjonsspillene vi har sett til dags dato. Vi beklager imidlertid at det fortsatt er nødvendig å velge mellom kvalitets- eller ytelsesmodus. Dette vil presse maksimalt 60 FPS i 4K eller 30 FPS detaljer i 4K. Spillet viser sitt fulle potensial gjennom sitt endeløse terreng, tropiske stormer og sandstormer, som kan sees bevege seg på skjermen i sanntid.

Når det gjelder lydsporet, er fokuset det samme: dubbingen på fransk er utmerket, låtene er varierte og av høy kvalitet. Det er kanskje bare en liten feil: selv en liten “djeunz”-tone appellerer ikke til alle publikummere. Forza Horizon 5 var utvilsomt nødvendig for å nå de yngre.

Forza Horizon 5 bringer svært få reelle innovasjoner sammenlignet med forgjengerne. Men an Assassin’s Creed, a Call of Duty eller Need for Speed, har mestret oppskriften perfekt, og de nye miljøene som tilbys her reflekterer en utmerket lekeplass, og innholdet blir lisensiert hver gang, både baronisk og teknisk. Godt sprang fremover. Gjengangerne i Forza Horizon 5-serien er ikke overraskende, men spillet som kommer fra lekeplassspillene bør alltid sitte fast i putene til alle fansen.

Konklusjon

Selv om dette ikke introduserer noen store innovasjoner sammenlignet med den siste delen, har Forza Horizon 5 uanstrengt etablert seg som et av de beste arkade-racingspillene de siste årene og det første virkelige smellet for neste trøst. Playground Games har mestret sin Open World-formel og gir Mexico en kraftig lekeplass med forskjellige spillbakgrunner, hundrevis av racing- og utfordringsredaktører og et nesten uendelig levetid for nettspill. Veldig morsomt å ta i hånden, Forza Horizon 5 driver det ekstra kortet med sitt gigantiske kart, sine helt vanvittige utfordringer og sin enorme prestasjon. Takket være det tilgjengelige grepet og tøffe kjøringen, samler den både hjulets krumspring og begynnelse. Hvis det er ett spill du ikke bør gå glipp av på slutten av året, er det dette.