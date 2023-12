Test – Gangs of Sherwood: et actionspill 100 % fokusert på samarbeid

Ny produksjon fra Carole Appeal-studioet (Outcast), Gangs of Sherwood er et samarbeidende actionspill som kan spilles av opptil fire spillere online og er åpenlyst inspirert av legenden om Robin Hood.

Totalt er det ikke mindre enn 3 ulike prosjekter som det lille Carolo Appeal-studioet har gjennomført samtidig. Hvis Outcast 2 er det mest ambisiøse prosjektet, har det belgiske studioet gjennomført to andre prosjekter parallelt: På den ene siden Gangs of Sherwood, utviklet på vegne av Nacon, og på den andre siden den siste versjonen av Who Wants to Be a Millionær? utviklet på vegne av Microids. Dette er viktig, for å utvikle flere prosjekter samtidig er ikke noe som skjer i alle studioer.

Planlagt til november ble Gangs of Sherwood også utsatt i siste liten til en utgivelse i desember. Et element til som fikk oss til å tro at spillet ikke var helt klart. Og som du vil se, er dette virkelig vår generelle følelse. For testen vil ikke ha vært lett. Å starte et flerspillerspill var ikke det enkleste. For det første fordi spillets fellesskap er ganske lite: det var bare to eller tre spill tilgjengelig da spillet ble utgitt. For det andre fordi studioet ikke hadde tid til å integrere kryssspill, noe som betyr at du kun vil kunne spille med spillere med samme støtte som deg, noe som forklarer det lave antallet spill tilgjengelig ved lansering. Vel, fordi det tok oss omtrent ti forsøk før vi endelig kunne bli med i et spill eller arrangere vårt eget spill. Det er klart at spillet ville ha fortjent noen måneder til med utvikling.

Gangs of Sherwood er imidlertid ikke et «dårlig spill», men snarere et veldig banalt actionspill. Appeal har tatt det merkelige valget å stole på en ganske spesiell tastekombinasjon for angrep, da det vil være nødvendig å bruke RB- og RT-utløsere (på Xbox) for å lenke sammen lette og tunge angrep. Spilleren vil kunne låse opp kombinasjoner med akkumulerte kreditter, hvorav de fleste består av å lenke RB RB og RT… Det er nok å si at det er ganske begrenset. De andre knappene brukes hovedsakelig til å hoppe, rulle, parere slag… Det fungerer, men er fortsatt veldig grunnleggende når det gjelder kamp, ​​selv om det har en tendens til å forbedre seg over tid… Fordi de facto vil karakteren din øke kraften sin ved å låse opp nye angrep. Vår elskede bueskytter fikk dermed muligheten til å skyte eksplosive piler som kunne sende fiender som flyr gjennom luften, som han kunne bli med ved å trykke på X-knappen ved hjelp av gripekroken sin, og deretter få dem til å krasje til bakken i en sky av flammer med RT. . Det fungerer som sagt, men det er ikke mye mangfold i bevegelsene heller.

Hvis spillet kan spilles alene, er det mye morsommere på nett, med opptil fire spillere. Men som fireåring pleier han raskt å bli en stor sak med begrenset synlighet i kamper. Generelt foretrekker vi å spille det som et par. Det uheldige er at spillet kun kan spilles online. Det er ikke noe lokalt samvirke.

Eventyret tar heller ikke lang tid å fullføre. Vent ca 5 timer, vanligvis. Og generelt har vi ikke så mye mangfold i eventyret heller. Vi følger en serie veldig lineære oppdrag som veksler mellom lange korridorer, plyndresekvenser og arenakamp mot grupper på 3 til 10 fiender. Noen ganger gir en sjef mer krydder til fremgang. Vi la imidlertid merke til en viss redundans mellom dem, og fremfor alt var vanskeligheten egentlig der.

Også på den tekniske siden sliter Gangs of Sherwood med å imponere. Spillet er absolutt ikke dårlig, men det er langt fra å utnytte potensialet til neste generasjons konsoller. Noen panoramaer er veldig vellykkede, noen fiender også. Tvert imot ser ansiktene unaturlige ut og spesialeffektene er vanskelige å overbevise. Gangs of Sherwood er arketypen på en dobbel A-produksjon uten for mange ambisjoner. Formelen fungerer, men spillet når aldri sitt sanne potensial. Tittelen fullføres raskt, er ikke nødvendigvis utrolig pen, er ikke altfor hyggelig å navigere, har feil på slutten, og etterlater tydelig en følelse av veldig lite når den er ferdig. Men som vi sa ovenfor, er det fortsatt fint å spille for underholdning på en regnfull ettermiddag. Men absolutt ikke til prisen den tilbys til (€49,99).

Konklusjon

Gangs of Sherwood er utsatt flere ganger, og er et veldig løpende samarbeidende actionspill som helt klart fortjente noen måneder med ytterligere utvikling. For faktisk er det fraværet av kryssspill og vanskelighetene med å koble seg til spill som risikerer å bli fatalt. For i seg selv er det ikke et dårlig spill, Gangs of Sherwood er til og med ganske underholdende å spille. Kampen er nervøs, scenariene er ganske varierte, og sjefene er mange (men ikke nødvendigvis vellykkede eller tøffe). Appeals spill har alt av en dobbel A-produksjon: bak det er det et reelt konsept som kunne fungert, men også en reell mangel på midler og ambisjoner. Visuelt er det riktig, men langt under det vi allerede har sett på nye generasjons konsoller, slutter spillet raskt (anslå ca. 5 timer), spillingen er behagelig, men veldig begrenset og gir en følelse av veldig lite når eventyret er over. ferdig … Likevel, for underholdning på en regnfull ettermiddag, vil Gangs of Sherwood gjøre det.

