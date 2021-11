Test GDA The Trilogy – The Definitive Edition: Et attraktivt løfte, men et veldig skuffende faktum!

Rockstar-spillet har lenge fått konsensusstøtte. Likevel, utgitt 11. november, skaper GTA The Trilogy The Definitive Edition mistenksomhet og sinne blant mange fans.

De siste årene har Rockstar sjelden lurt oss. Fra flere versjoner av GTA V til Red Dead Redemption 2 ble alt som berørte studioet et mesterverk. Så da Rockstar Games annonserte “Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition” i oktober i fjor, hadde vi ingen grunn til å bekymre oss. Vi hadde allerede sett for oss at vi kunne spille våre lange vinterkvelder (igjen) optimale versjoner av legendariske GTA II, Vice City og San Andreas, eller ta med oss ​​disse tre åpne verdenene overalt gjennom Switch-versjonen.

Men vil Rockstar Games stole på sine priser? Faktisk et år senere Katastrofeutgivelse av Cyberpunk 2077, GTA-trilogien følger samme vei. I likhet med cyberbanking var det imidlertid et hint: ingen hadde en sjanse til å spille før spillet ble utgitt. Når vi starter pakken, forstår vi raskt hvorfor …

Et attraktivt løfte

Det må være en fest. For å markere 20-årsjubileet for utgivelsen av GTA III, slipper Rockstar dette kultspillet på PlayStation 5, de følgende to episodene av serien: Grand Theft Auto: Vice City og Grand Theft Auto: San Andreas. 4, Xbox Series X | På PC-en via S, Xbox One, Nintendo Switch og Rockstar Games Launcher. I prosjektet for Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: “Mange forbedringer i både grafikk og gameplay, som beholder stilen og essensen til den originale versjonen”.

Rockstar Games annonserte mange nye funksjoner som GTA V og moderne kontroller inspirert av grafiske og miljømessige forbedringer. “Disse forbedringene gjør at de ikoniske byene Liberty City, Vice City og San Andreas bedre kan transformeres til de nyeste plattformene, samtidig som de moderniseres for en ny generasjon fans samtidig som man respekterer opplevelsen som de originale spillene tilbyr,” sa studioet. Start.

Skuffende faktum

Løftet var vakkert og det inspirerte deg. Jeg må si at alle disse tre spillene er rettet mot en hel generasjon spillere. Ideen om å kunne kjøre dette på nåværende konsoller er oppmuntrende. I praksis ble vi snart skuffet. Som standard lanseres alle tre spillene i denne “faste” pakken i “trust” grafisk modus. Teksturene er litt søte, men selv på Xbox Series X er spillet veldig anspent og vanskelig å spille. For å spille på det mest akseptable nivået, må du bytte til «performance»-modus, og dermed få tilgang til 60 fps. I 2021, selv på den nye generasjonens konsoller, må vi gjøre dette valget så dårlig, spesielt for et spill som ikke er iøynefallende!

Hvis alle tre spillene er virkelig vakre enn originalversjonene (20 år senere, heldigvis!), er de langt fra gjeldende standarder. Ansiktene er bedre designet, det er flere planter, men ingenting kan gjøres, det er så stygt. Og det er lenge siden vi har sett en så lat «remaster».

Grafikk er ikke alt. Men dessverre sluttet ikke manglene til GTA The Trilogy – The Definitive Edition der. Alle tre spillene er fulle av feil. Det er mye klipping (plutselig dukker det opp tråder i det fjerne), regresjon (resesjon) og noen ganger gjør dine allierte hva som helst og hindrer fremgangen din. Utviklerne ønsket også å forbedre … regn. Dette var faktisk en veldig dårlig idé fordi når det regner, er det så mange dråper at skjermen ikke kan leses og spillet ikke kan spilles

Kort sagt, det er kaldt regn. I likhet med kultene har alle disse tre spillene eldet veldig dårlig (spesielt GTA III). De er nå lysår unna de moderne åpne verdener og GTA IV eller GTA V. Å spille der vekker gode minner. Vi fant imidlertid ut at hvis Rockstar virkelig ønsket å hylle disse tre spillene, måtte de gjøre det enda bedre. Med tanke på prisen på denne pakken (69), anbefaler vi deg å unngå den.

Krav om refusjon hoper seg opp

Vi sa i introduksjonen for et år siden at vi sist så en så stor forskjell mellom løftet og virkeligheten til et spill med Cyberpunk 2077. Noen få dager etter introduksjonen av GTA The Trilogy – The Definitive Edition får også de samme konsekvensene: massive krav om refusjon. Denne lørdagen 13. november bestemte Rockstar seg for å fjerne spillene fra nettbutikken sin. En melding forteller bare spillerne: “Vi beklager på det sterkeste ulempen og håper de riktige versjonene av spillene vil kjøre for alle snart.”

Konsollversjoner er mindre utsatt for feil (bortsett fra bytteversjonen, som er virkelig katastrofal), men ifølge nettstedet Eurocomer, Sinte spillere spør også Rockstar tilbake fordi frustrasjonen er høy ettersom det er mange feil.

For å få en ide om mottakelsen pakken vil motta fra spillere, la oss se på Metacritic. Spillet har for øyeblikket en brukervurdering på 1.1/10 PS5 versjon, 0,9 / 10 for PS4-versjonen, 0,7 / 10 for Switch og 0,6 / 10 for Xbox og PC. I følge leseranmeldelser på jeuxvideo.com presterte ikke spillet bra med 4,9 / 20.

Hvis du vil spille GTA The Trilogy – The Definitive Edition, ett råd: vent litt. Eller ta din gamle Xbox og PS2, det er mye morsommere enn å spille denne versjonen av 2021!