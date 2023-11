Test – Goldorak Feast of Wolves: en vellykket anime-tilpasning

Mikroider multipliserer sine vellykkede tilpasninger på slutten av året. Etter Smurfene 2 tilbyr forlaget oss en tilpasning av Grendizer-animasjonsserien.

Grendizer er et autentisk monument av geekkultur i Frankrike, og har aldri blitt tilpasset til et videospill. Dette er gjort nå, ettersom Microids har betrodd det franske studioet Endroad utviklingen av et spill basert på Grendizer-verdenen. Og til tross for all den aprioris vi måtte ha angående dette prosjektet, må vi innrømme at resultatet er ganske overbevisende.

Fordi de facto, Goldorak hadde et rykte for å være en av de utilpasselige lisensene i videospill. Øvelsen var ikke lett, men det lille Endroad-studioet håndterte det som en sjef. Før du fortsetter med denne testen, er det lurt å gjøre oversikt over anime-universet.

Historien utforsker Festival of Wolves-buen. Duke Fleed, prinsen av planeten Euphor, er vitne til ødeleggelsen av planeten hans, og flykter til jorden. Han har med seg en kraftig krigsmaskin kalt Goldorak, som vil tillate mennesker å forsvare seg mot angrepene fra Vegas, skapninger som har kommet fra enden av verdensrommet for å bygge et imperium.

Selv om det er sant at utviklerne ikke tok risiko eller dykket for dypt inn i spilluniverset, må det innrømmes at på et narrativt nivå er denne tilpasningen veldig tro mot anime-universet. Vi finner alle hovedpersonene i anime, de originale lydeffektene, fullstendig dubbing, et lydspor som er tro mot Grendizers verden også. Alt er gjort for å gjøre fansen fornøyde. Og spillet lykkes på dette nivået.

Når det gjelder spillet, står vi overfor en blanding av sjangere. Goldorak presenterer seg for det meste som en beat «em all, men lener seg noen ganger mer mot Souls, og nøler ikke med å multiplisere spillets originale sekvenser, enten ombord på en flygende tallerken, i så fall forvandles spillet til et autentisk 2D-skytespill. på toppen av en båt, som lar oss tilby 3D-filmsekvenser «på et rekkverk», eller til fots, for å legge til noen korte narrative elementer.

Denne blandingen av sjangere gjør at vi kan tilby varierte opplevelser og dermed diversifisere gledene. For hvis han rett og slett hadde beseiret dem alle, ville Goldorak raskt ha vist sine grenser. Riktignok er selv «Come Everybody»-sekvensene alene ganske vellykkede. Vi føler all kraften til vår «kriger» som knuser fiendene sine ved å bruke alt arsenalet han har til rådighet. Fordi dette er en av spillets særegenheter, vil visse fiender måtte beseires ved å lenke sammen veldig spesifikke kombinasjoner, som vil tvinge deg til å lenke sammen forskjellige angrep. Vanskeligheten er der, spesielt under de svært vellykkede sjefskampene, som noen ganger får et Souls-aktig utseende.

Asterohache (Y-knappen) fungerer som en sterk hit her, Clavicogyre er avstandsangrepet, retrolaseren lar deg fryse fiender kort for å unngå deres forsvar. For å beseire motstandere, må du lenke sammen grunnleggende angrep og disse forskjellige kombinasjonene, noen ganger i en veldig bestemt rekkefølge. Husk også at parering er veldig viktig her, siden det alene lar deg slippe unna et slag som kan være dødelig for deg.

Der spillet positivt overrasker er i det faktum at det ikke nøyer seg med å lenke lineære oppdrag. Hvert kapittel plasserer oss i en mini-åpen verden der vi kan utføre hovedoppdrag, samle ulike materialer for å forbedre utstyret vårt, utføre sekundære oppdrag og samle mange samleobjekter. Og det er en sann glede å oppdage hver gang hva hvert nye kart har i vente for oss… Vi vil også påpeke at materialene som samles inn vil tillate oss å tilpasse mekaen vår og forbedre angrepene, en liten rollespillside som ikke er ubehagelig. noen .

Luftsekvensene er litt mindre gjennomførte, men er fortsatt morsomme å navigere, om ikke annet for utfordringen de tilbyr og mangfoldet av spillsekvensene, men de bør sees mer på som minispill enn ryggraden i spillet. . 2D-filmsekvensene er de morsomste fordi de er de mest tekniske. De minner oss om Caves klassikere, med mange bilder vist på skjermen. Men ikke forvent den samme mestringen. 3D-sekvensene utspiller seg på «skinner» som en Panzer Dragoon. Spilleren flytter ganske enkelt skipet til venstre, høyre, opp og ned for å unngå skudd og skyter alt som beveger seg til slutten av nivået.

Der vi imidlertid har størst vanskeligheter er med de få fortellende sekvensene i Dukes sko, som gir absolutt ingenting bortsett fra litt dialog. Utforskningen går sakte, det er ingen utfordringer eller actionsekvenser, disse passasjene tjener kun til å «koble sammen» de andre sekvensene i spillet, på en veldig klønete måte. For å velge, ville vi ha foretrukket å begrense oss til noen få dialoger.

Så ja, visuelt sett er spillet langt fra å slå oss i ansiktet. Den kunstneriske retningen og forsiktige dekorasjonene redder skipet fra å synke, men vi må innrømme at det ikke er spillet som imponerer oss. På den annen side er finishen upåklagelig. Det er nesten ingen feil å rapportere, et helt ekstraordinært lydspor, med fransk dubbing av høy kvalitet, fan-service i massevis… Grendizer: Feast of Wolves er kanskje ikke årets spill, men det er fortsatt en vellykket anime-tilpasning, og Without uten tvil en storslått hyllest til serien.

Konklusjon

Microids oppnår det utenkelige ved å levere en vellykket tilpasning av Goldorak til et videospill. Selv om spillet ikke imponerer visuelt, skiller det seg ut som utmerket underholdning med sine varierte spillsekvenser, intense kamper og svært rike univers. Fans av den animerte serien kan være trygge: denne tilpasningen er ekstremt tro mot det originale materialet og nøler ikke med å leke med fansens nostalgiske fiber, med samleobjekter og upåklagelig lydspor og iscenesettelse som hele tiden slår på krigsmaskinen Stjernen. av showet. Til tross for det lave budsjettet, skiller Goldorak: Feast of Wolves seg ut som utmerket underholdning, både for fans av den animerte serien og de som aldri har rørt den…

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube og Instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.

Motta de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere på vår kanal.