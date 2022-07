Test – Huawei FreeBuds Pro 2: hodetelefoner med høy ytelse som lider av store mangler

To år etter den veldig gode første FreeBuds Pro av navnet, er Huawei tilbake med nye, avanserte trådløse øretelefoner. På utstilling er alt det bedre, i det minste på papiret, men holder dette nye produktet det de lover? Det er det vi skal se.

Ved første øyekast er det ingen store endringer for FreeBuds Pro 2. De ligner på første generasjon. Huawei sørger imidlertid for at dimensjonene er redusert. Dermed er setepinnen (rektangulær) 9 % kortere og 14 % tynnere, mens boksen har mistet 10 % av volumet. Imidlertid er avgrensningen mellom stammen og headsettet redusert, noe som ikke er en dårlig ting.

Så mye for hovedlinjene. Vi kan også fremheve utvalget av farger som hodetelefonene er tilgjengelige i, med et krombelegg som noen vil like og ikke nødvendigvis andre. Som en del av denne testen var vi i stand til å få en ide om hvordan Silver Blue-utgaven så ut, som, som navnet antyder, er blåaktig. For å velge ville vi ikke ha tydd til denne modellen, men det er bare et spørsmål om smak, fordi gjengivelsen er ganske vellykket.

Når det gjelder grepet, er det igjen opp til hver enkelt å gjøre sin egen mening. Vi ville ha foretrukket et annet materiale til hodetelefonene enn det Huawei har valgt, en slags plast som gir inntrykk av å være dekket av en fet film. Heldigvis er dette bare et inntrykk.

Med IP54-sertifisering er FreeBuds Pro 2 motstandsdyktig mot vannsprut og det meste av støv. Takket være deres semi-in-ear-format holder de seg ganske bra, spesielt under en sportsøkt takket være de forskjellige størrelsene de har på seg, men å manipulere dem for å justere volumet kan lett få dem til å falle ut av hullet. som faktisk er ganske urovekkende. Vi kjørte imidlertid den foreslåtte testen i appen for å sikre at vi hadde valgt de riktige tipsene…

fantastiske snarveier

Her handler det ikke om å sette musikken på pause ved å berøre berøringsdelen av hodetelefonene. For å gjøre dette, må du klemme stilken. En symmetrisk operasjon som har noe å bekymre de som er vant til berøringskontroller, men vær sikker på at Huawei ikke har gitt opp berøringen. For å heve eller senke volumet, må du ganske enkelt kjærtegne hodetelefonstangen, mens du prøver å ikke slippe den.

For å tilpasse kommandoene, vil det være nødvendig å gå tilbake, siden den tilknyttede applikasjonen bare lar deg aktivere eller deaktivere dem som standard. Så du vil kunne aktivere eller deaktivere automatisk pause for lyd når et hodesett fjernes, men det er omtrent det.

En nyttig og gjennomtenkt app.

For å pare hodetelefonene med en enhet, må du laste ned AILife-appen. Da kan spillet med katt og mus begynne. Den første kampen var ganske tøff, og vi møtte også noen uventede avbrudd tidlig. Etter en stund klarte vi fortsatt å finpusse appen, hvis grensesnitt var spesielt godt gjennomtenkt for justering av hodesettinnstillinger og preferanser; aktiv støyreduksjon, equalizer, finn hodetelefonene mine osv. Faktisk må du gå gjennom den for å aktivere FreeBuds Pro 2-funksjonene, men også for å velge den ene eller den andre lyttemodusen.

Standardmodusen er også resultatet av et partnerskap mellom Huawei og akustisk ingeniørfirma Devialet. Sistnevnte legger vekt på detaljer og forbedrer høy- og mellomtoner, men tre andre forhåndsinnstillinger tilbys også. Brukeren vil kunne legge til en gjennom 10-bånds equalizeren, et ganske sjeldent tall.

Førsteklasses lydkvalitet, men det er en hake

De nye hodetelefonene fra den kinesiske produsenten skal holdes på høykant. I tillegg til prisen som umiddelbart setter standarden (€200), gir lydkvaliteten til FreeBuds Pro 2 ingen rom for tvil. Faktisk er det en klar progresjon sammenlignet med forrige modell, men hodetelefonene har likevel noen ulemper.

Aktiv støyreduksjon er åpenbart en del av spillet, og selv om Huawei har perfeksjonert funksjonen, etterlater den fortsatt mye å være ønsket til tider. Totalt sett er det veldig bra, Huawei har egentlig ingenting å skamme seg over, spesielt siden hodetelefonene tilbyr fire forskjellige moduser (Ultra for støyende steder, General, Cozy og Dynamic som tilpasser seg avhengig av hvor rolige eller støyende de er) for å tilpasse seg alle situasjoner og det er ganske merkbart, men produsenten kan gjøre det enda bedre, fordi de forskjellige modusene faktisk fungerer tilfeldig noen ganger. Derfor er det ikke utelukket at støy kan bryte beskyttelsen som tilbys av hodetelefonene.

Når det kommer til lydkvalitet som sådan, som vi sa, sitter FreeBuds Pro 2 øverst i kurven. Huawei har gjort en veldig god jobb her: lydbildet er spesielt bra. Tilknytningen til Devialet hjalp absolutt produsenten til å markere en sterk utvikling sammenlignet med den første modellen. Vi fremhever også at lyden som produseres av hodetelefonene er naturlig, men også at de støtter HD-, LDAC- og L2HC-kodekene. Et argument som burde treffe kjennerne.

Katastrofe samtaler og forbindelser

Denne gangen valgte Huawei 3 mikrofoner i hver øretelefon i stedet for to, for å forbedre telefonsamtalene. Et flott forsøk som lyktes i rolige omgivelser og et godt forsøk i støyende omgivelser. I dette tilfellet kan ikke de 3 mikrofonene i tilstrekkelig grad fange opp stemmen til den omkringliggende støyen uten å kutte den, noe som åpenbart ikke er særlig hyggelig for samtalepartneren vår. Og noen ganger, selv i rolige omgivelser, var det ikke riktig, men her var problemet sannsynligvis ikke mikrofonene, men tilkoblingen av hodetelefonene til telefonen vår.

Den største feilen med FreeBuds Pro 2 er utvilsomt tilkoblingen. Faktisk har vi funnet mange problemer på dette nivået uten å kunne forklare det. Vi hadde ikke endret noen innstillinger, hodetelefonene var fulladet og nær smarttelefonen vår, men det var mange ganger da tilkoblingen falt uventet uten å flytte telefonen eller være i et sterkt tilkoblet miljø (man vet aldri). Som du kan forestille deg, var det litt irriterende, spesielt siden vi ikke hadde en løsning for å fikse det.

Skuffende rekkevidde

Nedbygging av hodetelefoner har dessverre innvirkning på batteriet. Således, hvis produsenten nevner en autonomi på 6 timer og 30 minutter, øker denne til 4 timer når den aktive støykontrollen er aktivert. Det er lite. Heldigvis kan boksen tredoble det, men det er fortsatt ikke nok for en hel dag med musikklytting eller se en serie i full frihet.

Huaweis valg om å velge en dobbel transduser i hver øretelefon spilte utvilsomt inn på den reduserte autonomien til FreeBuds Pro 2, siden bruken av denne typen komponent reduserer den tilgjengelige plassen. Produsenten har med andre ord satt lydopplevelsen foran hodetelefonenes autonomi. Et valg som kan splitte forbrukerne.

konklusjon

FreeBuds Pro 2 demonstrerer en rekke Huawei-fremskritt innen premium øretelefoner. Hans tilknytning til Devialet har også tillatt ham å være med på å signere interessante scenarier. Generelt er forbedringene som er gjort en suksess; lydopplevelsen som tilbys av hodetelefonene er av meget god kvalitet, godt hjulpet av interessante lyttemoduser og innstillinger. Aktiv støyreduksjon fikk også en liten oppdatering, men ville ha fortjent litt mer arbeid, spesielt for å redusere innvirkningen på den allerede begrensede rekkevidden. På et teknisk nivå har FreeBuds Pro 2 sin plass i det høye området. Det er på brukeropplevelsesnivå hvor ting blir komplisert. Paring er ikke lett, tilkoblingsproblemer er regelmessige, og samtalekvaliteten overlater noen ganger mye å være ønsket, spesielt i et støyende miljø. Med andre ord, det er gode eller til og med veldig gode ting med FreeBuds Pro 2, men opplevelsen kan bli bedre.