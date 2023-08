Test – Iron Danger: et taktisk rollespill som spiller med tiden

Utgitt i 2020 for PC, har det ikke vært mye snakk om Iron Danger. Denne nysgjerrige blandingen av Diablo-lignende og taktisk rollespill har noen få kort i spillet.

Publisert av Daedelic, men utviklet av Action Squad Studios, er Iron Danger en nysgjerrig blanding av sjangere som tør å blande forskjellige typer spill. En blanding av taktiske, Diablo-type og puslespill, tittelen henter sin store originalitet fra spillingen, som er basert på tidskontroll…

Som en liten gruppe eventyrere vil du begi deg ut på et oppdrag som i seg selv bare er et påskudd for å vise frem landet ditt. All originaliteten til tittelen her er basert på evnen til helten din til å kontrollere tiden. Med en kontroller trykker du bare på den øverste venstre utløseren for å gå tilbake i tid og den høyre for å gå fremover i tid. Dette lar deg unngå å ta et treff eller unnvike en pil for eksempel, men også å revurdere strategien din etter en glipp…

For her vil det være nødvendig å kontrollere flere karakterer samtidig: en healer, en ung magiker og en kriger. Mage er utvilsomt nøkkelpersonen her, siden han kan nærkamper, kontrollere været, sende ut ildkuler og gi buffs til sine allierte. Alt dette gjør det mulig å lage en hel rekke kombinasjoner under en kamp. For eksempel kan du plassere en oljetønne og deretter eksplodere den, skade flere fiender samtidig, før du angriper fra flanken med krigeren din. Du kan også slå på øksen hans for å gjøre mer skade på visse typer fiender. Kombinasjonene er mange og ganske gjennomtenkte.

Det er imidlertid viktig å forstå at spillet spilles både i sanntid, når det gjelder utforskning, og «sakte film», med et taktisk-stil, taktisk pausesystem under kamp. En blanding som fungerer… halvveis, siden spillets grensesnitt til syvende og sist er ganske komplekst og konseptet ikke er lett å mestre. Men hvis du blir sittende fast i spillet, er det vanskelig å lukke øynene for de enorme feilene du møter, de upresise kontrollene eller det svært dårlige grafiske designet.

Det er ingen tvil om at Iron Danger er et ambisiøst spill, sannsynligvis til og med for mye for et lite lag, noe som absolutt gir oss en veldig original tittel, men det er fortsatt veldig billig.

Vet også at Iron Danger også er et veldig intervensjonistisk spill. Vi er langt unna et RPG her på slutten. Loot er minimalistisk, du trenger ikke gjøre det minste narrative valg, ferdighetsoppgradering er også minimalistisk. Det er heller ingen leting i nivåene, som er veldig intervensjonistiske. Du bør også vite at det ikke er noe manuelt lagringssystem i spillet, i stedet lagres det automatisk mellom hvert nivå. Bedre å være oppmerksom…

Kort oppsummert er kvalifiseringen som passer best til Iron Danger uten tvil «original». Tittelen forfører ved sin vågale. Kampsystemet er strålende. Men hva teknikken angår, er tittelen dårlig. Og fremfor alt føler vi en grusom mangel på midler også innen bygg. Spillet mangler dybde og historiefortellingen er minimalistisk. Bortsett fra noen få veteraner som gjerne vil prøve noe nytt, lurer vi til slutt på hvem denne nysgjerrigheten er ment for…

Konklusjon

Utgitt i 2020 for PC, har Iron Danger endelig rett til en skikkelig port på konsoller. Spillet utgitt av Daedelic skiller seg ut for sitt spill med et tidskontrollsystem som lar deg på en briljant måte blande sanntid og turbasert eventyr. En merkelig blanding av et puslespill, taktisk og slagsmål, overrasker Iron Danger med frekkheten i spillingen. Imidlertid mangler spillingen dybde og tittelen ble designet med veldig lineære nivåer. Med flere midler ville spillet uten tvil ha preget mer ånden. På et teknisk nivå er vi nær en katastrofe, med grafikk fra en annen epoke… Det gjenstår en tittel som har fordelen av å være original og som kan forføre de mest slitne spillerne med sitt innovative spill.

