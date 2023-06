Test: Omnicase 2 Pro – Alt du trenger i lommen

Det er mange dokkingstasjoner der ute for å hjelpe deg med å spare plass på bærbare datamaskiner for små bedrifter. Noen dokker har flere HDMI-porter, noen ganger en DisplayPort eller ekstra USB-porter, og ofte har du valg å ta. Personlig hater jeg dekorasjoner, jeg liker at en gjenstand er godt designet, nøktern og fremfor alt praktisk og uten innrømmelser. Jeg har en port på arbeidsplassen min, og denne gir meg et minimum: 2 USB-porter, en HDMI-port, en RJ45-port, og jeg må innrømme at Omnicase 2 latterliggjør det på alle nivåer.

JSAUX har utviklet OmniCase 2, en USB-C-hub som legger vekt på portabilitet og tilkobling. Den kommer i to versjoner: normal og pro, begge med minst 10 porter. Jeg hadde muligheten til å teste og bruke den både privat og profesjonelt, og det minste vi kan si er at den er godt designet.

Begge modellene har et stort antall porter for å tilfredsstille ethvert behov. Normalmodellen har 10 porter, mens proffmodellen har 12.

omnicase 2 1 USB C-port (strøminngang)

1 USB Type-C-port (100W)

1 SD-kortleser

1 MicroSD-kortleser

1 3,5 mm lydkontakt

1 Gigabit Ethernet-kontakt

1 USB-A 2.0

2 USB-A 3.0

1 USB Type-C-port (100W)

1 SD-kortleser

1 MicroSD-kortleser

1 3,5 mm lydkontakt

1 Gigabit Ethernet-kontakt

1 USB-A 2.0

1 USB-A 3.0

1 HDMI-kontakt

1 skjermport

1 USB-C 3.0

Så, med en enkel base på arbeidsplassen min, er mine dager med fjernpendling alltid synonymt med tilkobling av kabler og å kaste bort litt kjedelig tid. Jeg prøver å sette opp et fint hjørne hjemme med denne kortstokken, støtten og en liten ekstra skjerm. Alt annet kan kobles direkte til Omnipro: skjerm, tastatur, mus eller RJ45-kabel. Og det er fortsatt plass til hodetelefoner via hodetelefonporten og lagringsmedier, ganske enkelt fra maskinens USB-C-port.

Omnicase 2 Pro er på størrelse med en stor mus, men fullpakket med kontakter

Disse portene er beskyttet i et aluminiumsdeksel som er designet for å gli ned i en lomme. Dekselet er godt designet og har interne magneter som lar de to delene holde sammen. Inni er det en USB-C til USB-C-kabel, en rettvinklet adapter og en USB-A til USB-C-port. Det er også 3 SD-kortspor, samt små spor for Micro SD-kort og 2 SIM-kort. Det er også et nyttig spissverktøy for enkelt å åpne sporet for disse kortene på smarttelefonen din.

Det er nok å si at Omnicase 2 er en ultrakomplett dokkingstasjon i sine to versjoner som vil fungere som en base på jobb (eller fjernarbeid i mitt tilfelle) for å enkelt koble til alt tilbehøret ditt på en enkel måte. JSAUX har også laget to tilbehør for å gå sammen med det: et dedikert Steam Deck (eller Switch, eller en hvilken som helst annen enhet med en skjerm) som kan holde den fast på plass. Omnicase kan festes til den magnetiske baksiden og vil holde alt på plass.

Det andre tilbehøret er et skråstilt metallstativ for bærbar PC. som vil romme fjæren på samme måte i sin nedre magnetiske del. Vær oppmerksom på at ikke alle PC-formater kan brukes der. I mitt tilfelle har jeg en ganske stor gammel MSI som ikke passer i stativet, i motsetning til min profesjonelle bærbare.

Omnicase 2 Pro er ikke bare praktisk, men også ultraportabel. Den glir lett ned i en lomme eller veske og gjør reisen så mye enklere. Minnekortets lagringsplasser er gjennomtenkt, det samme er kabelen for å koble den til maskinen med ulike adaptere.

Tilbehøret er selvfølgelig valgfritt, men jeg må innrømme at PC-holderen er veldig praktisk og tilbyr et magnetisk oppbevaringssted for dokken som lar deg holde litt orden. Jeg for min del er i ferd med å revurdere et ganske trangt punkt når det gjelder telependling rundt denne kaien, noe som vil spare meg for mye plass (og gud vet at jeg ikke vil ha et altfor tungvint dedikert eksternt arbeidskontor hjemme) .

Det er veldig nyttig at hver port støtter multi-monitor, slik at du kan koble til opptil tre skjermer (der ligger ideen om å tømme). Samlet sett gjør enhetens allsidighet og portabilitet den veldig fin å bruke som dokkingstasjon.