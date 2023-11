Test – UFC 5: EA-serien tar endelig av

EA Sports UFC 5 er et av de mest etterlengtede kampspillene de siste årene, mer enn tre år etter den forrige delen. Kontrolleren i hånden, den er bedre enn forgjengeren. Absolutt ja.

For litt over tre år siden ble det siste Ultimate Fighting Championship-spillet sluppet, EA Sports UFC 4. En episode som av mange anses som skuffende, men som har som mål å fungere som en overgang mellom den nåværende generasjonen konsoller og den forrige. . Ny spillmotor, mer spektakulær kamp og enda tettere innhold. Holdes løftet? Vi skal se at det er slik, men bare halvparten.

For de som ikke kjenner UFC (for ja, det er fortsatt noen), er det en amerikansk mixed martial arts-franchise, også kalt MMA. Boksing, bryting, jiu-jitsu og muay-thai er eksempler på kampteknikker som brukes i MMA. I UFC er det flere titalls stjerner som har gjort disse teknikkene til en spesialitet og som kjemper på de største arenaene i verden. Og i EA Sports UFC 5 er det denne disiplinen som skiller seg ut.

Vi nevnte tidligere franchisens overgang mellom UFC 4 og denne episoden, spesielt fra et grafisk synspunkt. Det er Frostbite-spillmotoren, gjort kjent i FIFA-spillene, som kommer til franchisen. Helt klart er kontrasten overraskende, og lar mye realisme legges til kampene som noen ganger manglet i forrige episode. UFC 5 er den desidert mest spektakulære tittelen siden starten av franchisen, med virkelig fantastiske kamper. Fra slow motion-skudd med spesielle berøringer til forskjellige knockouts, alt er gjort for å få deg til å føle at du ser på en ekte MMA-kamp.

Frostbite lar deg også forbedre modelleringen av skuespillerne i åttekanten, men også animasjonene deres. Også på dette nivået er vi ultrarealistiske. Bare 2K og dets NBA-spill har klart å tilby et så realistisk og svett sportsspill. Blodet gir også inntrykk av å se en skikkelig kamp, ​​med en ring som blir skitten etter hvert som kampen skrider frem og flekker som gjennomsyrer åttekanten. Veldig god omtale også for modelleringen av jagerflyene, som vi alle kjenner igjen uten den minste vanskelighet. Dette er en kritikk som ble fremsatt i forrige episode, og en som Frostbite-motoren veldig tydelig korrigerer.

Men vær forsiktig, den nye grafikkmotoren betyr ikke at alle feilene til UFC 4 har forsvunnet. Kollisjonsfeil forblir mange, hvis ikke multiplisert. Hvis de fleste har svært liten innvirkning på spillingen og får deg til å smile, kunne andre helt klart vært unngått hvis lagene hos EA Sports hadde vært mer forsiktige når de fullførte. Under kampen gjorde en av de to jagerflyene en fullstendig feil og befant seg tre meter fra motstanderen uten grunn.

Når det gjelder innhold, skiller EA Sports UFC 5 seg klart ut, og tilbyr den klart største listen over alle kampspill til sammen. Når det gjelder spesielle jagerfly, fra 200 i UFC4, gikk vi til 324 mannlige og kvinnelige idrettsutøvere i dette stykket. Fra Connor McGregor til Georges St-Pierre eller Jon Jones til Israel Adesanya, alle de største navnene i UFC er til stede. Alle sammen, ikke akkurat. Listen kan være veldig lang, men vi vil fortsatt legge merke til fraværet av noen viktige navn, som Francis Ngannou, Brock Lesnar eller til og med Cristiane (Cyborg) Justino. På den annen side kommer det noen veldig hyggelige overraskelser, siden de sammen med Bruce Lee slutter seg til Muhammad Ali og Mike Tyson i tungvektskategorien.

Uansett, UFC 5 har andre triks i ermet, og det er spillmodusene du bør huske på. I kategorien umiddelbar kamp finner vi en mengde moduser for å variere gledene: stående til angrep, gatekamp, ​​kultkamp… Karrieremodusen er på sin side ganske komplett, men med en veldig konvensjonell og lite original setting . Først lager du fighteren din i en veldig komplett editor. Problemet er at den visuelle delen her virker trist, med resultater som noen ganger er helt utenom det vanlige og med dårlig utviklede detaljer. Når du har skapt drømmeidrettsutøveren, vil du bli fordypet i MMA-verdenen. Du starter fra en parkeringsplass, til UFC-oktagonene som kjemper om en mesterskapstittel, og må dyktig administrere sosiale nettverk. Det er veldig komplett, veldig vellykket og fordelen er at du kan spille i flerspillermodus.

Til slutt finner vi de samme modusene som i forrige tittel, for eksempel hendelsesskaperen eller nettmodusene. Det vi også vil kritisere EA Sports for er å ha trodd at vi ville være fornøyd med det som tilbys her. Faktisk ville en trenermodus eller et alternativ til Ultimate Team, som har forsvunnet, vært veldig velkommen.

Til slutt er spillingen mye mer tilgjengelig i denne episoden, som om EA Sports ønsket å målrette mot et bredere publikum, noe som gjør det enklere. Tidlige spillere, fans av en rå opplevelse på linje med en ekte MMA-kamp, ​​vil beklage mangelen på utfordringer som tilbys av vanskelighetsmoduser lavere enn Hard eller Legendary. I tillegg bringer tittelen nye metoder for å bryte motstanderens vakthold og nye «sår», som for eksempel pustetap eller dårlig syn. Og hvis du tar treff for lett og fighteren din blør voldsomt, kan legen bestemme seg for å gripe inn og stoppe kampen. Ulike elementer som klart forbedrer spillopplevelsen, som disse mye mer realistiske sakte bevegelsene som oppstår etter KO til en av jagerflyene.

Konklusjon

Uten å tilby oss det definitive MMA-spillet, er UFC 5 utvilsomt den beste tittelen som EA Sports har tilbudt på nesten ti år. Utrolig realistisk inviterer spillet oss til å fordype oss i gigantiske og ultraspektakulære åttekantkamper. Fullpakket med ultragenerøst innhold, vil UFC 5 garantert holde deg opptatt i timevis, enten du er i karrieremodus, online eller med venner på sofaen. Imidlertid kunne EA Sports ha gitt den perfekte tittelen hvis spillet ikke led av noen store feil. Ja, Frostbite-motoren fungerer utmerket, men den forhindrer ikke at utallige krasjfeil oppstår. Ja, innholdet er supertett (med over 300 idrettsutøvere!), men karrieremodusen, som er ganske fin, kunne vært dypere og andre spillmoduser kunne erstattet Ultimate Team. Ja, spillet er mer spektakulært, men det er også enklere og mer tilgjengelig, noe som kan etterlate hardbarkede fans som elsker teknikker av alle slag i stikken. UFC 5 er absolutt en støtfanger, men den kunne vært enda bedre.

