Test – Windjammers 2: Vellykket gjenoppliving av SNK-klassikeren

Dotemu slår til igjen! Etter å ha oppdatert klassiske serier som Streets of Rage eller Wonder Boy, håndterer den franske utgiveren nå et arkadespill som har fått liten popularitet over tid. Windjammers 2 er en sann oppfølger til 90-tallsspillet.

Først utgitt på arkadeterminaler i 1994 og deretter sendt til neo-geo-konsoller, forblir de første Windjammers vs. spillene i hodet til fansen, spesielt takket være tittelen på spill som EVO de siste årene. I mer enn 25 år har Totemu gjenopplivet SNKs lisens ved å tilby en helt ny episode, og tilfeldig døpt den Windjammers 2. Denne nye kreasjonen ønsker å sette dette klassiske antispillet tilbake på scenen.

Prinsippet til Windjammers 2 er enkelt, det er et frisbeeblåsespill. Målet med en kamp er å sende frisbee inn i motstanderens bur og tjene poeng. Noen steder i merdene er for kompliserte til å nå og få høydepunkter. Det er nødvendig å kontrollere en karakter som er takknemlig for mange bevegelser og ikke lar noe motvirke. Det er også mulig å sette effekt på skuddene våre, returnere motsatt skudd, runde … hoppe, knuse eller lade frisbeen i luften på god timing. Vårt neste kast mens vi venter på at frisbee skal lande. Mange alternativer som legger press på motstanderen for å finne en feil i spillet hans.

I likhet med kampspillet gir tittelen også en måling nederst på skjermen som lastes inn under kampen. Når den er full, kan den gjøre et kraftigere angrep eller utføre defensiv handling ved å blåse opp frisbeen, noe som lar deg gjenvinne fordelen. Det er ti spillbare karakterer å velge mellom, hver med sitt eget unike kraft/hastighetsforhold og spesielle scener. Til slutt, på grunn av noen begrensninger, størrelser og forskjellige konfigurasjoner, er stadionene også litt oppfrisket, noe som lar dem bringe litt mangfold til konkurransen.

I møte med denne andre episoden vil ikke rutinene til det første spillet gå tapt, det er fortsatt likt. Noen teknikker er reelle innovasjoner, de gir flere muligheter, men når det gjelder spilling og følelser er de de samme som for 27 år siden. Det mest effektive spillet på den tiden og er det fortsatt i dag. Frisbeeutvekslinger er intense og tester refleksene våre. Men siden spillet ikke holder hånden vår, må vi lære å spille det selv. Hovedmenyen har en “Tutorial”-seksjon, men den er ikke spesielt nyttig for å lære nykommere inn og ut av spillet. Lært ved å spille Windjammers 2.

Takket være en estetikk inspirert av datidens SNK-spill, lukter tittelen 90-tallet. Ofte håndmalt, har de veldig fargerike visningene av tittelen den vakreste effekten. Karakterene og layoutene er klare og detaljerte. Animasjonene gir mer smidighet til prosessen, som klarer å være helt flytende. Denne retrostilen er også kopiert gjennom spillets lyddesign. Musikken er ikke spesielt merkbar, men bidrar til å skape en sporty og dynamisk atmosfære totalt sett. Karakterene har dubbet noen linjer på originalspråket.

Hvis tittelen er mindre sjenerøs, ligger den i innholdet den gir. Windjammers 2 har svært få spillmoduser. I tillegg til gratismodusen som lar deg møte en kunstig intelligens eller en annen person internt, tilbyr tittelen arkademodus. Selvsagt er hjertet av spillet i online-modusen, som lar deg delta i standardiserte spill eller raske løp. Men alt handler om Windjammers 2-tilbudet, det er ikke noe åpent innhold, alt er tilgjengelig fra begynnelsen. Noen varianter av ekstrakampene hadde vært velkommen for å forlenge gleden.

Ettersom Kamble er effektiv, er denne gleden enda større under kamper. Det samme gjelder online, med implementeringen av tilbakerullingsnettkoden som gjør opplevelsen enda mer behagelig, slik at spillet kan forutse spillerhandlinger og levere online spill med upåklagelig flyt. . Kampene er korte, intense og spennende, og skaper den djevelske avhengighetseffekten “siste en”. Denne serien er et ekte kjærlighetsbrev for det første spillet og en flott gave til fans av Versus og sportsspill.

Konklusjon

Etter å ha besøkt klassiske serier som Streets of Rage eller Wonder Boy, tar Dodemu nå tak i SNKs arkadespill Windjammers, utgitt i 1994. Det franske forlaget gir en fortsettelse av dette emnet. . Hvis du ikke kjenner konseptet, er dette et spill hvor målet er å kaste en frisbee inn i motstanderens bur og få poeng. Under kontroll av en av de ti karakterene som kan spilles, er det et spørsmål om å sende denne frisbeen tilbake ved hjelp av ulike teknikker som runder eller smash for å finne en feil i motstanderens spill. Når du forstår hele dybden av spillet, vil spillet bli morsommere og mer intenst. Windjammers 2 er faktisk et emne med mange finesser som må oppdages under trening, noe som er feilen til en ubrukelig opplæring. Visuelt vellykket og veldig fargerik, tittelen er inspirert av datidens SNK-spill og tilbyr et lydspor som passer godt sammen med resten. Den største bekymringen ved spillet er mangelen på innhold, siden det kun tilbyr en liten arkademodus som avsluttes veldig raskt, bortsett fra lokale eller online konkurranser. All interesse er i nettmodusen, hvor arkadespillet virkelig skinner. Windjammers 2 er en morsom, spennende og vanedannende tittel som vil glede fans av Versus-spill.