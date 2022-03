Test – WWE 2K22: Ringens seniorspiller får igjen mesterskapsbeltet sitt

Et år senere lar han seg avhøre, og WWE 2K-eierskapet kommer tilbake med store løfter.

Det var først i 2013 at 2K Games tok over utviklingen av WWE-bryting etter konkursen til THQ. Brytespill, først kalt WWE og senere WWE 2K, ser et nytt kapittel hvert år frem til den siste WWE 2K20. Den viser eierens overskuddsvann for én episode og flere episoder som ligner på oppvarming. Ok, i fjor kansellerte WWE 2K21-utgivelsen og 2K Games bestemte seg for å stille spørsmål ved seg selv. Derfor ønsket utviklerne å modifisere formelen dypt, og samtidig tilfredsstille fansen med essensen av eierskap: sportsunderholdning.

Så her går vi et år senere med utgivelsen av WWE2K22. Innovativ episode, den starter med den innebygde spillmotoren. Faktisk har denne påstanden lenge blitt kritisert for å være vanntett fra et teknisk synspunkt og for ikke å være kompatibel med egenskapene til PS4 og Xbox One. I den første episoden av sin brytelisens i PlayStation 5- og Xbox-serien bestemte 2K Games seg for å tilby samme spillmotor som NBA 2K-lisensen, som lenge har vært verdsatt for detaljer om modellene.

Spesielt når det gjelder modelleringen av bryterne, kunne ikke resultatet vært mer vellykket. Disse er mer realistiske enn noen gang og mye nærmere virkeligheten, huddetaljer som svette eller ufullkommenheter (arr, rynker, kviser) er mer ekte enn livet. John Cena, The Rock eller The Undertaker er alle veldig realistiske. Med bare en liten feil i å håndtere langt hår, har idrettsutøvere ofte problemer under store bevegelser.

Brytere drar nytte av ultrarealistisk modellering, langt mindre for sine kvinnelige kolleger. Divas oppfatning er mer tilnærmet og mindre nøyaktig, og vi ønsker at de skal prioriteres like mye som menn. I tillegg forbedrer ikke det lange håret til brytere den generelle gjengivelsen …

Fra et mer teknisk synspunkt forbedrer denne nye spillmotoren publikumsstyring uten å gjøre det utrolig. Publikum ser ut til å være mer reaktive på handlingene til idrettsutøvere og mer levende, men det er fortsatt ikke nok. Husk at under epidemiene var publikum takknemlig for de mange skjermene på WWE-standen. Et alternativ i spillet lar deg gjøre ekte seere til «virtuelle» seere.

WWE 2K22 er en skikkelig hit, til tross for noen mindre svarte flekker på Cample-siden. På siden, som sett i de fleste kampspill, er kamper svært vellykkede ved å legge til kombinasjoner. De tre nøklene er dedikert til lette, tunge og krabbeangrep, og å kombinere disse tre nøklene gir en rekke grep og slag. Det er veldig enkelt å plukke opp, og selv de som ikke er kjent med eierskapet vil finne det. Spesielt siden veien fra et skudd til en tag er veldig flytende og overgangen er veldig subtil. Den nye innleveringsmetoden er veldig intuitiv, og krever at motstanderen gjentatte ganger trykker på de påfølgende tastene for å sende inn eller avslutte innleveringen.

Dessverre har Kamble noen små svarte prikker fra tid til annen som ødelegger opplevelsen. Vurder for eksempel settet med tellere mot en kombinasjon, der du må gjette angrepet motstanderen din vil gjøre ved å trykke på samme tast. Et veldig røft system og det gir bare tre personer en sjanse til å vinne. Å fange gjenstander er veldig prøvende. Fordi henrettelsen går sakte, kan du noen ganger ikke plukke opp en gjenstand på bakken og treffe ham før fienden når deg.

Det er ikke uvanlig at du avslutter når du savner målet ditt. Hvis du faller i et hjørne eller ved siden av det, vil bryteren din snart bli fullstendig skadet ved et uhell. Alt du trenger å gjøre er å endre utfallet av kampen ettersom du misser målet ditt og skader deg selv.

La oss deretter snakke om hvor WWE 2K22 skiller seg ut mest: Innhold. Totalt tilbys mer enn 150 brytere. Selv om det ikke er et banebrytende bidrag til sjangeren, imponerer Ultimate Warrior med sin enkle tøffingstil. Vi beklager at andre som Sting eller Golddust ikke var planlagt. Likevel er forslagene allerede tilstrekkelige og bør sikre den største variasjonen av kamper du kan ha med Divaer, nåværende og tidligere brytere.

Dette slapp ikke unna oppmerksomheten din, stjernebryteren i denne 2022-utgaven er Ray Mysterio. Bredt omtalt i alle versjoner av tittelen, nyter bryteren sin egen ære gjennom utstillingsmodus. 2K Showcase, som vises i franchise fra 2015, følger noen minneverdige kamper i en bryters liv og har kamper iscenesatt med spesifikke kampmål og tilbakeblikk. Her foreslås et dusin kamper av Rey Mysterio, inkludert hans sammenstøt med Eddie Guerrero eller Batista. Veldig hyggelige kamper og målene kan variere sterkt, fra bruk av en kombinasjon til krigsvåpen. Ray Mysterios kommentar fullfører spillet og utdyper fordypningen. Men siden klokken bare spiller i noen få timer, beklager vi at denne modusen er for kort. Vi håper utviklere vil følge med for å legge til nye opptak med den kommende DLC.

Et annet stort comeback i år er GM-modusen min. Som før lar denne modusen deg fordype deg i skoene til daglig leder for laget, RAW, SmackDown eller NXT, velge de ønskede bryterne og organisere begivenhetene på en slik måte at du vinner konkurranselaget basert på fansen og budsjettet. Etter et veldig hyggelig utkast, for å kjempe med de andre fraksjonene og rekruttere favorittsuperstjernene dine, må du fortsette i 15 uker til WrestleMania hvor du vil organisere din egen PPV mot det andre laget. Når den skiller seg ut, er modusen veldig hyggelig å finne og lovende, men den fortjener noen tillegg for å få konsistens. Det er for eksempel ikke mulig å lage din egen seksjon. Det er absolutt ingen mellombelter som Intercontinental Championship eller Tag Team Championship. Det er ikke mulig å arrangere andre kamper enn 1vs1 eller 2vs2. Til slutt er det ingen iscenesettelse i modusen. Mange anmeldelser ved første øyekast, men modusen er veldig morsom. Dette krever noen tillegg og forbedringer.

Endelig en annen vellykket ny modus: My Ascension. Du starter nederst på rangstigen med din egen bryter, og du må bygge omdømme underveis. Opprettelsen av bryteren er en ren suksess for sin del, ved å velge sin kampstil mellom MMA, proffidrettsutøver, uavhengig og skuespiller. Du må ta mange avgjørelser som definerer konkurransen du tar, men også omdømmet ditt, det vil si godt eller dårlig. Denne modusen føles som om du har kontroll over din egen skjebne, og hvert nytt spill har en følelse av nyhet. Lastetider veier kun på opplevelsen fordi de er relativt lange og rikelige.

Siste modus gitt på denne WWE 2K22: Min seksjon. I likhet med FIFAs Ultimate Team, lar min divisjon deg administrere en bunke kort som representerer brytere og kjempe mot andre spillere. Denne modusen er best representert av 2K, og vi vil ikke utvide den ytterligere, men vi vet at dette er langt fra den viktigste modusen i tittelen. Menyer er uforståelige og kartoppsettet er egentlig ikke optimalt når det er ultrabelastet. Dette er ikke Ultimate Team …

I konkurranse lider WWE 2K22 av noen mindre etterbehandlingsproblemer, noe som svekker opplevelsen litt. På nivået av tauene og på nivået til andre brytere må mange kollisjonsproblemer beregnes gjennom hele spillet. Referee AI er ødeleggende. De beregner ikke fallet direkte, og må bevege seg ofte og plassere seg riktig slik at spilleren taper noen sekunder. Til slutt er lastetidene ganske lange, noe som er ganske overraskende for et emne som kjører på SSD-monterte konsoller …

Konklusjon

Den mest populære serien med brytespill gjør comeback med WWE 2K22. Lisensering er et stort skritt fremover når det gjelder teknikk, spilling og innhold. Visuelt viser WWE 2K22 seg å være vakrere enn noen gang ved å få samme spillmotor som NBA 2K. Modellering av brytere (hovedsakelig menn og kvinner har ikke nytte av samme behandling), publikumshåndtering og spesialeffekter har blitt kraftig forbedret. På spillsiden er denne Opus fra 2022 veldig interessant og hyggelig å finne, til tross for de små svarte flekkene. Nye kombinasjoner er mulig på både grep og slag (selv om det noen ganger er vanskelig å møte) og vil variere i grep på mange brytere (over 150!). Eksisterende spillmoduser er svært mange, men av varierende kvalitet. For eksempel setter MyMG-modus deg i skoene til en divisjonsleder, men mangelen på allsidighet i den begrenser reaktivering. Spesiell merknad for Showcase- og My Ascension-modusene er imidlertid veldig attraktive og hyggelige å finne. Til slutt lider tittelen av noen mindre motstridende feil, og vi beklager at dommernes AI ikke var dårlig. Til tross for dette representerer WWE 2K22 en franchiseinntekt som aldri har vært vellykket. Det bør bli bedre over tid.