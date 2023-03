Test – Xiaomi 13 Pro: En imponerende kraftdemonstrasjon fra Xiaomi – Business AM

Den kinesiske produsenten utnyttet entusiasmen forårsaket av MWC til å kunngjøre lanseringen av Xiaomi 13 Pro -så vel som lillebroren – internasjonalt. En enhet som bekrefter ambisjonene til produsenten, ivrig etter å erobre det ultra-high-end markedet – prisen godt over €1000 er det perfekte eksempelet. Lykkes det denne gangen?

En designendring som setter tonen

I noen år har Xiaomi startet en revolusjon. Faktisk har den kinesiske produsenten gått bort fra strategien som gjorde den internasjonalt kjent, nemlig å tilby smarttelefoner på inngangsnivå og mellomnivå, og har nå en tendens til å gå opp mot giganter som Apple og Samsung i high-end-markedet. . Et ønske som slår ut i utformingen av det siste tilskuddet.

Faktisk markerer Xiaomi 13 Pro en ny æra når det gjelder design. Fra nå av skal bunnen av bildet stikke ut og ha en firkantet form, et format som minner om formatet til en rekke premium-smarttelefoner. Denne delen er veldig åpenbar siden den er stor, men for det meste tykk. Dessuten har ikke produsenten forsøkt å viske ut denne effekten, og har valgt rene kanter som bare understreker tykkelsen på basen. Et valg som utvilsomt vil splitte.

Xiaomi har valgt et keramisk deksel med speileffekt, som fremhever premiumsiden, selv om det er veldig følsomt for fingeravtrykk. (Kreditt: JM)

Vi sitter igjen med et svart keramisk deksel med speileffekt bak, veldig interessant og som understreker premiumsiden av telefonen, selv om vi kan beklage at den merker ganske enkelt.

For resten har enheten fine finisher. Legg merke til tilstedeværelsen av en infrarød peker som går hånd i hånd med «Remote Control»-applikasjonen som lar deg kontrollere forskjellige kompatible enheter fra smarttelefonen din. En gadget-funksjon som garantert vil finne sitt publikum.

Generelt skiller utformingen av Xiaomi 13 Pro seg ut ganske mye sammenlignet med hva produsenten har vant oss til. Nøkternhet og eleganse.

På forsiden presenterer Xiaomi 13 Pro en 6,7 tommer OLED LTPO2.0-skjerm, WQHD +-definisjonen (3200 x 1440 p) forblir ultra-premium og tilbyr en seeropplevelse som lever opp til ambisjonene: Overlegen kolorimetri, spesielt med Original Color-modus, eksemplarisk lysstyrke og upåklagelig skjermkvalitet. Det som faktisk kommer til å konkurrere med ultra-high-end-modeller fra andre produsenter.

Bildekvaliteten er imponerende. (Kreditt: JM)

Bildet er midtpunktet i Xiaomi 13 Pro

Som mange andre har den kinesiske produsenten gjort en maksimal innsats i den fotografiske delen av sin nyeste Pro-smarttelefon. Den har også satset en god del av kommunikasjonen på den og enda mer på alliansen med fotoeksperten Leica -som den drar nytte av. for første gang internasjonalt – noe som resulterer i to fangstmoduser: Leica Vibrant – som tilbyr dypere farger – og Leica Authentic, som gir en mer naturlig representasjon. Forskjellen er åpenbar.

Basen på bildet er mer enn tykk. (Kreditt: JM)

Som en påminnelse har enheten et 50 Mpx vidvinkelobjektiv – på dette nivået arver Xiaomi 13 Pro 1-tommers sensoren fra 12S Ultra-modellen – et 50 Mpx ultravidvinkelobjektiv og et 50 Mpx teleobjektiv. 3, 2x.

Enten det er bred eller ultrabred, er detaljnivået som fanges imponerende. Fargene er levende, kontrastene dype med Leica Vibrant-modus. Det er ingen kolorimetrisk brudd mellom de to modulene.

Med denne enheten demonstrerer Xiaomi en perfekt mestring av fotobehandlingsprogramvaren sin. Dette kan også sees i fravær av vinkelforvrengning ved bruk av ultravidvinkel.

Teleobjektivet er også svært effektivt og kan zoome opp til 70x samtidig som det gir et ganske anstendig resultat.

Når det gjelder nattbilder, igjen er enheten veldig effektiv. Den klarer å ta bilder av høy kvalitet samtidig som den respekterer fargene. Det er også veldig lite støy. Resultatet er imponerende, men under det Samsung tilbyr med Galaxy S23 Plus.

I selfie-modus er det heller ikke noe å klage på. 32 Mpx-sensoren klarer å ta bilder av høy kvalitet og tilbyr interessante opptaksmoduser, inkludert Swirly Bokeh eller Artistic Blur.

Oppsummert skuffer ikke den fotografiske delen av Xiaomi 13 Pro. Bedre, imponere. Ytelsen er virkelig eksemplarisk, både dag og natt takket være optimal behandling av fotografisk programvare.

Høy ytelse

Når det kommer til ytelse, har Xiaomi 13 Pro det beste fra Android, nemlig en Snapdragon 8 Gen 2-prosessor, kombinert med 12 GB RAM. Og som andre enheter utstyrt med denne brikken, er opplevelsen optimal. Smarttelefonen har ingen problemer med å følge med når den blir bedt om å sjonglere flere oppgaver.

Telefonen kjører åpenbart Android 13 og produsentens interne overlegg, MIUI 14. Grensesnittet er veldig omfattende, til og med litt for mye gitt alle de forhåndsinstallerte appene. Litt sortering skader ikke, bare for å få synlighet, men også lagringsplass.

For resten, ingenting å klage på, Xiaomi dominerer faget, selv om det igjen er inspirert av hva konkurrentene gjør. Faktisk er det vanskelig å ikke se likheter med iOS. Tilpasningen er imidlertid mye mer avansert i MIUI.

Forbedre autonomi

Til slutt, på autonomi- og ladesiden, kommer enheten med en lader på 120 W. Nok til å lade 4820 mAh-batteriet på svært kort tid, mindre enn 29 minutter. Xiaomi 13 Pro viser seg også å være veldig slitesterk da den lett kan vare en dag, men vi vil være forsiktige med å presse den for hardt hvis vi vil at den skal vare en del av natten. Hvis produsenten har forbedret autonomien til denne enheten sammenlignet med forgjengeren, overrasker den ikke konkurrentene og er faktisk litt gjerrig.

Styrker Svake punkter – Svært førsteklasses design

– Skjermkvalitet

– Flott del av bildet

– Ultrarask lading og medfølgende 120 W lader

– IP68-sertifisert – Perfekt autonomi

– Rotete bakdeksel

Konklusjon

Med denne enheten bekrefter Xiaomi sine ambisjoner om å takle high-end-markedet. Og det minste vi kan si er at han la alle mulighetene på sin side for å oppnå det. Xiaomi 13 Pro er virkelig en stor konkurrent, siden den setter standarden veldig høyt: fornyet design, mer premium, skjerm og ytelse på høyden av produsentens ambisjoner. Men smarttelefonen vinner poeng spesielt med tanke på bildet. Xiaomi 13 Pro tilbyr en overlegen fotografisk opplevelse, dag og natt, verdig enda flere premiummodeller. Funksjoner som rettferdiggjør den betydelige økningen i prisen på enheten? Ikke i det hele tatt. Enheten har fortsatt noen særheter her og der, inkludert et rotete kabinett, programvarestøtte for store Android-oppdateringer begrenset til 3 år, og knapt nok batterilevetid for prisen. Tilbudt € 200 dyrere enn forgjengeren, sliter Xiaomi 13 Pro med å rettferdiggjøre prisen (1 299,90 €)til tross for dens ubestridelige egenskaper.