Testing – Two Point Campus: Ledelse og campus går hånd i hånd

Fire år etter utgivelsen av Theme Hospital, er Two Point nå vert for ditt eget universitet med Two Point Campus. En dristig innsats, men vant (for det meste) hendene ned.

Topunkts sykehus Den skapte en sensasjon da den ble utgitt i 2018. En nyinnspilling av kult-temaet Hospital utgitt på PC for 25 år siden, Two Point Studios executive-tittel har ført oss tilbake til denne helt sinte og sinnssyke lederen av sykehus. Typer imaginære sykdommer. Pikselert grafikk ga plass til søte tegneseriemiljøer, og spillet fikk en betydelig oppdatering i denne gjenutgivelsen fra det 21. århundre.

Denne sommeren 2022, midt i skoleferien, ga det britiske studioet ut den andre delen av sin executive-franchise. Denne gangen viker hjertestartere og sykehussenger for auditorier og klasserom. Two Point Campus (TPC) som navnet antyder, setter deg i skoene til en universitetspresident og må gjøre alt for å sikre at campusen din er den beste i regionen og gir den beste opplæringen til studentene. Det er så enkelt at du kan lage drømmeskolen!

Hvis du allerede har brukt dusinvis (om ikke hundrevis) av timer på å spille sykehusversjonen av Two Point, vil denne overgangen til college absolutt ikke være et ukjent sted for deg. Spillmotoren har egentlig ikke utviklet seg, spillmekanikken er den samme og lydsporet har ikke endret seg en tøddel. Men som du kan forestille deg, har ledelsen av et sykehus ingenting å gjøre med et universitet, noe vi vil prøve å forklare i denne testen.

Fra studentenes velvære til de ansatte, med en rekke klasserom og andre helsefasiliteter, lar Two Point Campus deg lage ditt eget autentiske Little American University. Bortsett fra det styrer du etablissementet og er ikke lenger bare en tilskuer. Har du ikke ideer om universitetsadministrasjon? Bekymringsløs. Utviklerne har inkludert en unik opplæring for å gjøre deg kjent med de forskjellige mekanikkene til franchisen.

På tvers av 11 scener vil tittelen gi deg muligheten til å oppdage forskjellige dynamikker, men tilbyr også måter å lære elevene dine 17 settinger, inkludert de mest inspirerte formene for magi (Hogwarts når du har oss), internetthistorie eller arkeologi. Hvert scenario vil tillate deg å åpne opp nye kurs som tilbys ved tidligere universiteter som du har administrert i historien eller i fremtiden. Som du kan forestille deg, lar hver trening deg låse opp spesifikke rom, som du må organisere med tilbehør og dekorasjoner tilgjengelig direkte i butikken eller kjøpt med valutaen Kudosh i spillet (ikke bekymre deg, komplekset har ikke noe ekstra betalt innhold, for nå).

I likhet med sykehuset utfyller scenarier hverandre ved å fullføre forskjellige mål, slik at du kan tjene en eller flere stjerner for institusjonsledelse. Til slutt, legg merke til at en sandkassemodus lar deg bygge universitetet ditt fra A til Å uten begrensningene til scenariomål.

Men Two Point Hospital er vanligvis ikke langt unna. Akkurat som glade og veltrente leger som behandlet pasienter raskt og effektivt, bør du være bekymret for lærernes ve og vel, men ikke bare det. Elevene skal trives og trives i sin egen hud. Hvem sier at fornøyde studenter betyr bedre akademiske resultater, og bedre akademiske resultater betyr bedre omdømme for universitetet ditt. Enten det er studentboliger, underholdning, sosiale aktiviteter eller nødvendig utstyr og mat, må du investere betydelig slik at studentene dine gjør det bra på UNIFIL og slipper å registrere seg for utbedring. Hvis de er fornøyde, betaler de skolepengene og fyller studiekassen. Og, akkurat som i Sims, må elevene nå oppfylle ulike krav, som form eller hygiene, slik at de bedre kan studere fagene sine og få erfaring. For å tilfredsstille dem raskt, sender de deg forespørsler, som vanligvis består i å kjøpe og plassere en bestemt vare. Organiser også arrangementer for å underholde dem i løpet av året når det ikke er planlagt undervisning.

Utviklerne har tatt tilpasningen av studenter et skritt videre, ettersom vennskap og romanser mellom dem nå er mulig.

På sin side må personalet, det være seg akademikere, hjelpere og renholdere, dekke deres behov. Dette vil tillate dem å være mer effektive i oppgaver som å undervise studenter, eller å rydde i gangene mens de jobber i biblioteket. Fordi Two Point aldri gjør ting halvveis, er alle ansatte dekorert med egenskaper som påvirker arbeidet deres, som helsemessig uforsiktighet eller for formelt arbeid. Å trene dem kan også forbedre ytelsen deres.

Faktisk tar tittelen hensyn til skoleferieperioder og skoleåret. To helt forskjellige spillmoduser, men begge lar deg administrere mange aspekter. I ferien må du først styre bygging og planløsning av skolen din. Enten det er klasserom, dekorative elementer eller toaletter, vil du bruke dine hardt opptjente penger gjennom hele året på å forskjønne skolen din. Men i denne perioden vil ingen studenter tråkke gulvene på universitetet og dermed har du ingen inntekt. Det er i denne perioden du organiserer årets timeplan med kurs og arrangementer, men også opplæringen du ønsker å tilby på campus. Kort sagt, det meste av forberedelsene skjer i ferien.

På den annen side er det i løpet av skoleåret at magien skjer. Pengene strømmer inn, elevene fyller klasserom og finner ut hvor denne eller den layouten ikke er bra. Du vil oppfylle dine mål og oppfylle visse oppgaver adressert av studenter og ulike NPC-interessenter. Denne fasen er sannsynligvis den minst morsomme av de to, og selv om den er den mest beundringsverdige, trykker vi på spole fremover-knappen for å komme raskt til et arrangement eller slutten av året.

Two Point Campus er et spill om ledelse, men også om konstruksjon. Det er tydelig at markøren har blitt skjøvet litt høyere enn sykehusversjonen av franchisen. Du administrerer nå interiør og eksteriør av bygninger og kan nå forstørre eller redusere den innvendige overflaten som du ønsker. TPC-kort får nyss om soner som er fullstendig begrenset til våre preferanser. Du vil kanskje ha én stor bygning for alle systemene dine, eller du kan dele den opp i forskjellige blokker, som hver spesialiserer seg på én konstruksjon. Konstruksjonsaspektet ved tittelen er helt unødvendig eller ubegrenset. Hvert kompleks er tomt i starten av scenene, så du kan la fantasien løpe løpsk (så lenge du holder deg innenfor komfortsonen) og skape drømmekomplekset.

Two Point er fremfor alt et varemerke. Allerede på den tiden var Theme Hospital preget av den sprø siden av sine NPC-er og dens tegneserieaktige utseende. Two Point Hospital og campus er intet unntak fra regelen, og det er en fryd å oppdage dette fargerike og sprø miljøet. Hver NPC har veldig morsomme animasjoner, og alle klasserommene er designet for å lage humoristiske animasjoner. Det er en lykkelig verden der vi ønsker å synke så raskt at ulykkene til studenter blir til komedie. La oss gå tilbake til «skoleårsfasen» hvor det virker som det ikke er noe vi kan gjøre. Benytt anledningen til å observere elevene dine! Du vil ikke angre…

Soundtracket ble nok en gang en total hit. Musikken fester seg perfekt til atmosfæren og universet, mens den lille stemmen på radioen heier soldatene til Two Point Hospital. Spillet er fullstendig oversatt til fransk, og har ikke fransk dubbing for radiostemmene. Men la oss være ærlige, en god utvikling har blitt gjort av utviklerne sammenlignet med TPH. For fire år siden fikk vi franske undertekster der vi måtte på engelsk…

Konklusjon

Med Two Point Campus har britene fra Two Point Studios skapt en veritabel perle av administrasjon, akkurat som Two Point Hospital for fire år siden. Å være direktør for ditt eget universitet er veldig forskjellig fra et sykehus, og du tror det er to helt forskjellige spill. Spillmekanikk har ingenting med Two Point Hospital å gjøre. Med universitetet, klasserommene og opplæringen som tilbys av det store publikummet, men også ledelsen av skolekalenderen, er Two Point Campus veldig komplett og vil holde deg opptatt i timevis. Til tross for det til tider forvirrende grensesnittet, gjør Two Point Campus det godt å gi en veldig god opplæring, som introduserer deg til bedriftens ulike menyer og administrative skjermer. Den eneste ulempen er at elevene av og til deler sine problemer og bekymringer med deg, men det er ikke alltid klart hvordan de skal løse eller forstå dem. Det er ikke nok til å ødelegge spillgleden vår, og vi er spente på å lære hvilket administrasjonsmiljø som vil bli overført til Two Point Sauce.

_

Følg Keiko Facebook, nettlys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.