Texas, Colorado og Florida er blant statene for å få husplasser etter folketellingen | Telling

Seks stater vil motta flere seter i USAs representanthus på grunn av US Census Bureau på grunn av befolkningsendring det siste tiåret. Kunngjort mandag. Syv stater mister ett kongressete.

USA har sett en total befolkningsvekst på 7,4% det siste tiåret, den nest tregeste endringen i USAs historie (den forrige nedgangen var 7,3% fra 1930 til 1940). Samlet var den totale amerikanske befolkningen per 1. april 2020 331.449.281 Telling Konsollen bruker den som en markør for telling.

Byrået sa mandag at det vil motta to ekstra seter i Texas Assembly. Colorado, Montana, Oregon, North Carolina og Florida vil også motta kongressplasser.

Syv stater som vil miste et sete er: California, Illinois, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania og West Virginia.

Samlet sett er de raskest voksende områdene i USA den sørlige og vestlige delen av landet.

Den amerikanske grunnloven krever at den føderale regjeringen gjennomfører en folketelling hvert 10. år. Denne figuren brukes til å fordele seter i rådet og for å bestemme hvordan omtrent 1,5 tn tildeles i føderale dollar.

Endringer i antall seter vil gjenspeile endringer i hver statlige valghøyskole stemme for det neste tiåret. Valghøyskolens stemmer i en stat er lik det totale antallet delegater i Kongressen.

Ron Jormin, administrerende direktør for Census Bureau, sa at endringen av plassering i syv av de 13 statene var den minste siden 1941.

Tallene kom litt overraskende; Spådommer basert på befolkningsestimater Texas ble nummer tre, Florida nummer to og Arizona ett. Eksperter spår at Alabama, Minnesota, New York og Rhode Island alle kan miste flere seter. Bureau-tjenestemenn erkjente avviket mandag, men sa gjentatte ganger at de var sikre på resultatene og var innenfor 1% av estimatene i mange stater.

Tjenestemenn avslørte også hvor viktig hvert undersøkelsessvar er. Hvis det hadde telt 89 ekstra personer i New York State, ville det ikke ha mistet et kongressete, sa byråets tjenestemenn mandag.

Kunngjøringen mandag var en viktig milepæl i å omforme valggrensene en gang i tiåret, noe som også er påkrevd av grunnloven. Folketellingstjenestemenn forventes å gi omfordelingsdata til statene senere i år. Hele prosessen er over Flere måneder for sent På grunn av Govt-19-epidemien utsatte presidiet sitt arbeid.

Kunngjøringen kom mandag etter Census Bureau, stater og samfunnsorganer År gikk Å få folk til å tro at det er trygt å svare på folketellingen under Donald Trump-administrasjonen.

Trump søkte å undergrave tallene ved å inkludere spørsmålet om statsborgerskap i undersøkelsen. Da trekket ble blokkert av høyesterett, ba Trump folketellingstjenestemenn omfordele data som bare teller borgere. Joe Biden Det endret innsatsen Den første kontordagen.