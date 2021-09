Texas dommer beskytter klinikker midlertidig mot søksmål mot abort

EN Texas Statens dommer midlertidig beskyttet abortklinikker i Texas mot et søksmål fra panelet mot abort under en ny statslov i en kort kjennelse som ble avsagt fredag.

De Midlertidig besøksforbud Maya Kera Gamble, en distriktsdommer i Austin, svarte på en planlagt foreldrenes forespørsel og blandet seg ikke med loven.

Imidlertid beskytter den også klinikkene mot varslingssøksmålene til den ideelle organisasjonen Texas Right to Life, dens lovgivende direktør og 100 uidentifiserte personer.

Høringen om det foreløpige påbudet ble utsatt til 13. september.

Den nye Texas-loven trådte i kraft onsdag etter at den konservativt dominerte amerikanske høyesteretten nektet å blokkere den, slik at alle som er involvert i en abort kan få diagnosen fosterets hjertefunksjon: innen seks uker etter graviditet, før de fleste kvinner innser at de er gravide.

I En begjæring ble sendt sent torsdagPlanlagte foreldre sa at rundt 85% til 90% av abortene i Texas er minst seks uker gravid.

I sin kjennelse sa dommer Kera Gamble at den nye Texas -loven, kjent som SB8, “skaper potensiell, uopprettelig og umiddelbar skade … hvis saksøkerne i delstaten Texas og deres leger, ansatte og pasienter ikke er tilstrekkelig bosatt i lov av sine leger. ” Og ansatte blir tiltalt i privat håndhevelse. ”

Elizabeth Graham, visepresident for Right to Life i Texas, sa: “Vi forventer at en upartisk domstol avviser den planlagte foreldresaken. Frem til da vil vi fortsette vår flittige innsats for å sikre at abortindustrien er fullt ut i samsvar.”

Helene Krasnoff, planlagt foredragsholder, Sa Ordren gir beskyttelse for “modige helsepersonell og ansatte på planlagte foreldrehelsetjenester i Texas, som er ivrige etter å stoppe og gi så mye omsorg som mulig under loven i møte med trakassering og trusler.

“Men gjør ingen feil: dette er ikke nok lettelse for Texas. Planlagt foreldre vil fortsette … Vi vil gjøre alt vi kan etter loven for å gjenopprette Texans føderale konstitusjonelle rett til å få abort.