TF1 Frankrike bruker Wizard XR Playbook for UEFA Euro 2020-dekning

Bergen, NorgeWist har kunngjort at TFI, Frankrikes største private kringkaster, vil bruke sin utvidede reality-teknologi, Wizard XR Playbook, for analyse etter UEFA Euro 2020-dekning etter konkurransen.

Wizard XR Playbook er designet for å bidra til å skape mer overbevisende historier og spillanalyser med virtuell, zoomet, blandet og utvidet reality-grafikk og videoveggkontroll.

Ved hjelp av DFI Wizard XR Playbook tar det publikum til fullverdige virtuelle arenaer og fordyper dem i komplekse sportsaktiviteter. Lar DFIs forskere kontrollere opptrykk og visning med sofistikerte grafikkfunksjoner.

Daniel Nercard, visdomspresident, kommenterte produktet: “For å konkurrere i det moderne mediemarkedet, må du engasjere publikum med spektakulær utsikt. Uansett mål, frigjør Wizard XR TF1s analytikere og kommentatorer med sin ubegrensede kreativitet og hastighet, ytelse og innsikt i spillet med høy kvalitet. Deres fantastiske og overbevisende utvidede reality-show viser den samme gleden for både fans og seere.

Wizard XR er et av fem programvareløsningsrom som er eksklusivt tilgjengelig med fleksibel tilgang, slik at kundene kan endre produksjonsprogramvaren sin opp og ned for å møte raskt skiftende produksjonsbehov.