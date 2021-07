Thailand: Tusenvis evakuert etter farlig fabrikkeksplosjon som ryster flyplassen og hjem i nærheten Utenriksnyheter

En person ble drept og minst 29 ble såret i det som ble kjent som Thailands internasjonale flyplasseksplosjon, sa tjenestemenn.

Bomberen slo til rett etter middagstid foran en politistasjon i utkanten av Bangkok, ni timer etter eksplosjonen.

Innbyggere i den fem kilometer lange radiusen til fabrikken som eies av det taiwanske selskapet blir evakuert som en forholdsregel, sa tjenestemenn.

En redningsarbeider ble drept og 29 andre ble såret i eksplosjonen, sa tjenestemenn. Bilde: Abby



Lokale katastrofetjenestemenn sa at 70 hjem ble skadet som et resultat av eksplosjonen, som en beboer sa lignet et jordskjelv.

Midt på morgenen var hovedbrannen på Ming The Chemical Factory blitt brakt under kontroll, men en stor tank som inneholdt den kjemiske styrenmonomeren, brant fortsatt.

Myndighetene prøver også å evakuere leger og pasienter fra hovedsykehuset på grunn av frykt for gnister og muligheten for flere eksplosjoner i området.

Brannen brøt ut rundt klokken 03.00, vinduer i omkringliggende hus eksploderte, rusk regnet ned fra luften, og røyk bølget fra byen Bangkok.

Brannmenn brukte helikoptre for å helle vann i tilgjengelige områder på den store campus.

Liket av den eneste hittil identifiserte døden – en mannlig frivillig redningsarbeider – ble funnet i mursteinene.

Brannmenn kjempet i ni timer for å slukke brannen. Bilde: Abby



Jaruan Samsopa, som bor omtrent tre mil fra fabrikken, sa at en kraftig eksplosjon ved midnatt brøt vinduene i huset hans og skadet taket og forårsaket at noen deler av taket falt ned.

Han sa at vinduene i hvert hus på veien hans var ødelagte.

“Jeg ble sjokkert da eksplosjonen skjedde,” sa han. “Jeg kom ut og så en stor ild på himmelen.”

Etter utbruddet mandag morgen ble det sett gigantiske skorsteiner fra byen Bangkok. Pic AP



En annen innbygger, Python Nisrat, sa: ”Først føltes det som lyn.

“Etter det hørte jeg noe høyt, og for en stund begynte huset å riste som et jordskjelv.”

Utbruddet forårsaket advarsler og rystet Suvarnabhumi flyplass, men myndighetene slapp å avbryte noen flyreiser. Bilde: Abby



Fabrikken lager utvidbart polystyrenskum og ligger tre miles fra Suvarnabhumi lufthavn, Thailands viktigste internasjonale flyplass.

Lokale medier rapporterte at den første eksplosjonen rystet terminalbygningen i Suvarnabhumi og slått av alarmene.

Hus i nærheten og et tempel følte virkningen av eksplosjonen. Bilde: Abby



Flyplassens tjenestemenn sa at ingen flyreiser var kansellert så langt.

Årsaken til eksplosjonen er ennå ikke bestemt.