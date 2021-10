Thales: Alenia Space støtter endelig integrering av Second European Service -modul (ESM 2) for Orion -romfartøy og signerer kontraktforlengelse for modulene 4, 5 og 6

Thales Alinia støtter endelig integrering av Second European Service Module (ESM 2) for Space Orion -romfartøyet og signerer kontraktsforlengelsen for modulene 4, 5 og 6



Orion er en del av NASAs Artemis Lunar Exploration Program, der Thales Alenia Space er ansvarlig for de termomekaniske systemene til europeiske ESM -tjenestemoduler.



Torino, 6. oktober 2021 – Thales Alenia Space kunngjorde i dag at joint venture mellom Thales (67%) og Leonardo (33%) har bidratt til den endelige integreringen av Orions Second European Service Group (ESM 2). Bremen, Tyskland og ESM 4, 5 og 6 har signert kontrakter med Rider for å gi lignende bidrag.

Les Thales Alenia Space

Orion -romfartøyet er designet for å ta astronauter til månen som en del av NASAs Artemis -program. Utviklet etter avtale med European Space Agency (ESA) og inkluderer organisering, fremdrift, kraft, termisk kontroll og viktige biologiske støttefunksjoner.

Som hovedentreprenør for Orions europeiske servicemodul, har Thales Alenia valgt Airbus Defense & Space for å levere viktige komponenter for omstrukturering og mikrometerittbeskyttelse, termisk kontroll, samt de neste tre ESM -servicemodulene 4, 5 og 6. Lagring og distribusjon av forbruksvarer. Garantier for teamets sikkerhet og hele arbeidet er viktige komponenter for denne delsystemmodulen.

S ESA

Thales Alenia Space har fullført de siste integreringsfasene til ESM 2 termomekaniske systemer. ESM 2 vil bli fløyet til Kennedy Space Center i Florida i de kommende dagene, når Airbus er ferdig med sin egen integrering av sikkerhet og rom. Thales Allenia Space vil fortsette å spille en nøkkelrolle for å bidra til emballasjestyring under transport.

ESM2 er ESAs bidrag til NASAs droneoppdrag Artemis 2, som inkluderer utenomjordisk reise til månen og retur til jorden. Det var det første romfartøyet som fraktet astronauter utover lav bane etter Apollo 17 i 1972!

S ESA

Samtidig er ESM 3 for tiden underlagt systemintegrasjon i Airbus Defense og Space’s Bremen -anlegg. ESM 1 er allerede integrert i panelmodulen og er klar til å passe på toppen av den nye gigantiske lanseringen av SLS (Space Launch System).

Leonardo bidrar til prosjektet ved å forsyne ESM -modulene 1 til 6 med solgeneratorer (PVA) og strømforsynings- og kontrollenheter (PCDU).

“Ved å delta i utviklingen av den andre europeiske servicemodulen, bekrefter Thales Alenia Space sin viktige rolle i den nye epoken med menneskelig romfart ved å utnytte sin lange ekspertise innen baneinfrastruktur, romforskning og transport,” sa Massimo Cambarini nestleder, leting og Leadership Operations hos Thales Alenia Space Executive Officer og Director. “Den relative suksessen til menneskelig romutforskning avhenger

Om Thales Alenia Space

Thales Alenia kombinerer mer enn førti års erfaring og et unikt mangfold av ekspertise, ferdigheter og kulturer, og tilbyr romdesignere og innovative løsninger for telekommunikasjon, navigasjon, jordobservasjon og miljøledelse, forskning, vitenskap og orbitell infrastruktur. Bedrifter, myndigheter og selskaper stoler på Thales Allenia Space for å designe, bygge og levere satellittsystemer for å lokalisere og koble mennesker og objekter rundt om i verden. Observer planeten vår; Forbedre bruken av jordens ressurser og vårt solsystem. Thales Alenia Space mener bestemt at verdensrommet bringer en ny dimensjon til menneskeheten for å skape et bedre og mer bærekraftig liv på jorden. Samarbeidet mellom Thales (67%) og Leonardo (33%) inngår et romfartspartnerskap med Telespace for å tilby komplette løsninger, inkludert Thales Alinia -romtjenester. Thales Alenia Space har solgt rundt 1.850 milliarder euro innen 2020 og sysselsetter rundt 7.700 mennesker i 10 land med 17 nettsteder i Europa og ett industriselskap i USA. www.thalesaleniaspace.com

Thales Alenia Space – Stresskontakter

Sandrine Blake

Telefon: +33 (0) 4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@tha Wholesaleniaspace.com

Catherine des Orchis

Telefon: +33 (0) 6 78 64 63 97

catherine.des-arcis@tha Wholesaleniaspace.com