Thales Radar – Sikkerhetstips Norge og Nederland Partner

GM200 er svært mobil, og er en autonom løsning designet for å passe radar og 20 fot ISO-skjerm. (Foto: Thales Group)

Norge og Nederland har undertegnet fem avtaler om Thales ‘fem misjonsradar.

Forsvarsmateriellbyrået har inngått en avtale med Netherlands Defense Material System om å kjøpe Five Thales. Ground Master 200 Multimission kompakte radarer (GM200 MM / C).

Avtalen er basert på sterkt internasjonalt NATO-samarbeid og strategiske bilaterale sikkerhetsbånd innen territoriet.

Det har også muligheten for tre ekstra innstillinger.

De GM200 MM / C. Kapasitet økes og mindre, raskere, mer smidige mål kan oppdages over lengre avstander, samtidig som man opprettholder større taktisk bevegelse og kortere distribusjonstid.

Denne første-regjeringen-regjeringsavtalen mellom de to landene vil gi en felles radarplattform for videre samarbeid innen trusselvurdering for det norske og nederlandske forsvaret.

Radar er så fleksibel at den tar sikte på å gi radaroperatører så lang tid som mulig for å samle informasjon om innkommende trusler.

Den har den nye generasjonen 4D aktiv elektronisk skannet array-teknologi; En unik dobbeltakse flerstråle som gir ubegrenset fleksibilitet i høyde og buffer; Og gir utmerket teaterbeskyttelse.

Radar oppdager, overvåker og klassifiserer automatisk mange UAV-er, raketter, artilleri, motorer, missiler, fly, helikoptre, og er svært egnet for våpenoppdagelse, luftovervåking og luftforsvar.