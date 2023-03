«The 12th Man» og Storm Ultras er triste og fordømmer kastingen av et prosjektil i Cojocaru under en kamp mellom Sporting de Charleroi og OHL.

Mens «Mechelen-affæren» holdt sin siste behandling på ettermiddagen, med en dom ventet snart, ble kampen mellom Sporting de Charleroi og OHL… midlertidig avbrutt for kvelden etter et prosjektil som ble kastet mot Valent. Cojogaru, besøkendes dør. Riktignok vant OHL møtet 0-1, men det unnskylder på ingen måte denne upassende gesten til skade for sebraene. Innenfor T4, som det har vært påpekt mange ganger denne sesongen, beklager og fordømmer vi denne gesten, som vil være skadelig når den endelige dommen mot Mechelen avgjøres.

«Komiteen og medlemmene av «12. mann» vil absolutt fordømme kasting av prosjektiler, øl eller annet på gresset. Denne fredagen forstår vi at dommeren falt fullstendig for denne usportslige keeperen. Likevel kan vi beklage slike oppførsel, som nok en gang vil straffe spillet vårt. Vi vil gjerne legge til vår støtte til Storm Ultras, et vanlig mål for kritikk, så vel som det store flertallet av hele T4,» sa lederen for «12th Man» til oss.