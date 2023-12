«The Affair’s Over»-stjerner slo rekorden sin i helgen i Brussel for Viva for Life (VIDEO).

Etter å ha samlet inn 24 000 euro i fjor, er de belgiske og franske kjøperne av auksjonsmessen RTBF og France 2 tilbake i hovedstaden vår denne lørdagen. Objektiv? Øk premiepotten til RTBFs solidaritetsaktivitet: Viva for Life, som har som mål å øke offentlig bevissthet om spørsmålet om barnefattigdom.

Den andre utgaven av Affaire for Life, avsluttet av Stéphane Vanhandenhoven på initiativ av den fortsatt populære belgiske kjøperen Affaire, møttes derfor i Brussel lørdag 2. desember 2023 i Halles Saint-Géry i Brussel.

Etter en signeringssesjon med stjernekjøpere (Caroline Margeridon, Diane Chatlett, Johan Hénard, Sébastien Delcombe, Adeline Jacquet, Mudalior eller Aurore Morris fra Belgia, Georges Van Cauwenberg og Chlorian Kapongo), ble ettermiddagen tatt opp av en auksjon presentert av Gérald Wadlet . Plass. I en stor innovasjon i år vil publikum på stedet kunne by på gjenstander donert av givere. Blant disse var B. solgt av Sebastien Delkamp for €1.050. Vi legger merke til dette bronseparet fra Senet, denne baccarat-krystall varmluftsballongen solgt av Bernard Dumage for €500, men også et flerfarget glass solgt av et medlem for €3,010. av publikum eller denne Chanel-flasken solgt av Anjuni og JML&KW for €2000 av Djamel Bendena, disse USA 1950 vegglampene solgt for €500 til François Case Burtina og til slutt denne keramiske platen av L’Atelier Dieulefit solgt til Jérôc45. .

Som et resultat? 30.000 euro ble samlet inn til Viva for livet. En prestasjon. Et møte for den tredje utgaven er allerede i rute.

