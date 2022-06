The Belgian Shay er den belgiske eiendommen til Netflixs «New School»

Sammen med Pupa i 2011 var den første scenen en konsert med ham i Percy, som ble gitt ut for publikum i 2016 under tittelen «PMW», albumene hans av Gold Records Vakker tispe Og Alternativ medisin, Shay signerte nylig med Jules og Niska. Rapfiguren, laget i Belgia, var ansvarlig for søknadene Ny skole I Brussel. Som var med Nisca og SCH for å bestemme deltakere i Netflix-prosjektet.

Imidlertid måtte Brussel ta opp kritikken under sendingen av de kvinnelige episodene Ny skole. Dette er et alvorlig angrep på Internett-brukere: Bortsett fra å si: «Shaw, hun forstår ikke konseptet med showet.» «Jeg har det bra Som « Og «Vakker tispe gjeng tispe», Hun kan ikke si noe annet «,» Denne styggeligheten av å ikke kunne fullføre et vers er at Shay ikke er en talentfull fyr … Skam «,» Shay eksploderte så mye som en dommer, vi kunne ha brakt Dames tilbake (Tomso, NDLR). Belgia vil nå bli stengt etter showet எவ்வளவு Hvor ubrukelige belgierne er. Ohlalalala !!!! «,» Shays valg på den nye skolen, er katastrofale. Hun har ingen ører.»

Ear and Disaster var nok ikke valget, men det var belgieren som vant showet og han vant. «Vi kan si hva vi vil og kritisere Shays valg og hans feilaktige argumentasjon, men til slutt, Hun tok med seg Fresh Bare landet hans vant «, En annen klar idé om showet.

I tillegg var rapperen en attraktiv ressurs for showet. Enten vi liker det eller ikke, med antrekkene hennes er hver enkelt mer attraktiv enn den andre, den viser mer enn bare dekselet, avslørte Brussel-jenta en feilfri magnet. Og hans tilstedeværelse som dommer mellom Niska og SCH viste at kvinner har en plass i rappen, og selv da er det nødvendig å tjene penger på fuglenavnene.