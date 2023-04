«The Best Freederie»: «Det er ikke 100 % fokusert på kvalitet», skjeller sjefen til Master Frits, som ble nummer 2 i konkurransen.

«Virkelig dumt!»: Stemmeproblemer, tvister, internettbrukere sinte over resultatet av «La Meilleur Friterie» på RTL-TV.

Kontroverser skjemmet imidlertid finalen av showet. Ilir of the Master Fries, ønsker å få dem ned: — Nei, vi ble ikke bedt om å ta den tilbake. Da vi for eksempel lagde sausen, ble den lagt direkte i en krukke og sendt til juryen.

«Vi hadde vår kopp også»

Ifølge sjefen for en tradisjonell chipsbutikk er ikke terningene stablet. «Vi hadde også et trofé, og hvis vi vant måtte de legge til en merkelapp. På Mouscron var det riktig at det gikk raskt etter at resultatene ble kunngjort, men det var godt gjort. Ilir beklager fortsatt problemet ved valgtidspunkt. «Ingen av kundene våre var i stand til å stemme, og mange mennesker klaget på det, men det var det samme for andre chip-butikker. Jeg tror de var overveldet over suksessen til showet.»

«Det er fortsatt TV»

For Ilir handler det ikke om ren kvalitet, det avhenger i hovedsak av konkurransevilkårene. «Å bruke pakket frites er forståelig i en bar av rent logistiske grunner. Problemet er å sammenligne de som bruker det og de som skreller tradisjonelle pommes frites på stedet. Tilstedeværelsen av sulfitter i posene påvirker smaken. Så er det valget av kandidat profiler som er ansvarlige for suksessen til programmet. Så det drives ikke med 100 % kvalitet. Men i Belgia er det flott å se mani rundt pommes frites.

Sjefen er fornøyd med opplevelsen og utstillingsvinduet showet gir ham. «Hvis det kommer fremtidige utgaver, tror jeg RTL-TV vil lære noen leksjoner. Det var veldig bra til å begynne med. Vi ser allerede nye kunder komme inn. Vi måtte utsette åpningen av vår nye chipsbutikk i Ixelles (Place de la Petite Suisse) for å beholde lagene våre i Sharebeek. .