«The Big Bang Theory»-skuespillerinnen annonserte at hun har kreft

«Hei alle sammen, dette er ikke tiktok, syk (Syk på engelsk, red.anm.) Dok”, la Kate Micucci ut på TikTok i en video tatt fra sykehusrommet hennes. Via sistnevnte er den amerikanske skuespillerinnen spesielt kjent for å ha spilt Lucy, Rajs svært sjenerte partner, i tre sesonger av serien. Big Bang teorienerklærer seg berørt av en «Lungekreft«Det er henne»En operasjon ble utført«Dagen før.»Det var veldig rart fordi jeg aldri hadde røykt en sigarett i hele mitt liv. Det er en overraskelse, men jeg antar at det også skjer…«, fortsetter hun.

Den 43 år gamle skuespillerinnen og komikeren forsikrer imidlertid fansen: Kreft «oppdaget tidlig«og han»Fjernet«Under operasjonen.»Jeg har det bra, men det har vært en lang reise, og det vil sannsynligvis avta i noen uker. Da kommer jeg tilbake«, erklærer hun før hun legger til «Gleder meg til å male igjen«. «Jeg må si at kunstverkene her er veldig vakre”, sier skuespillerinnen og går langs sykehuskorridoren med IV i hånden. Kate Micucci, Lucys oversetter i tre sesonger av «The Big Bang Theory». ©2023 Getty Images