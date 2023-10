The Big Test of Brands: Best Buys That Won’t Blow Your Mind … Fra Berlin (Sammenligning)

Emballasjefunksjon: Alt ser likt ut. Vi har å gjøre med hardplastemballasje som ikke er attraktiv, men som i det minste lar deg se produktet tydelig. De eneste unntakene kom fra Delhaize og Intermarche, hvor papp ble valgt til en del av emballasjen. Og i tillegg til å være miljøvennlig, er det vakkert. Når det gjelder etiketter, er det ganske enkelt (for enkelt for Lidl og Carrefour), men det blir rett på sak.

Produktutseende: Aldi hadde mindre av kremen, men lukten var ikke dårlig. For Lidl var det allerede veldig generøst, men det betyr ikke så mye, samme konsept for Carrefour. Det er faktisk et snitt fra Colruyt i både størrelse og duft. Delhaize er på samme nivå, i det minste visuelt. På sin side var også Intermarché-produktet attraktivt.

Næringsverdi: Alle hadde en Nutri-score på C (unntatt ALT, T), som kunne vært verre.

Lesbarhet på etiketten: Hos Lidl ble vi behandlet med veldig liten hvit skrift på en gjennomsiktig pakke som knapt var lesbar. Aldi hadde et brett, men det var lite. På Colruyt var det veldig lite og skjevt, det samme var Carrefour. For Intermarché var det tydelig skrevet underveis for å slå Berlins sokker av. Vel, det var litt bedre på Delhaize, men ikke utrolig.

Smak: Hos Aldi fikk vi en veldig kjemisk krem, og en veldig tørr smultring. Til Lidl-produktet hadde vi allerede mer krem ​​og smaken var mye søtere. Intermarché var et lite steg opp, men det manglet likevel litt smak. For Coleroot var det allerede flott. En krem ​​og en god smultring var langt fra ekte konditorkrem. Delhaize tilbyr også reell konkurranse til Colruyt, men smultringen er litt tørr. Den største skuffelsen kommer fra Carrefour. Vi fant smultringen… salt, og kremen for kjemisk.

Valuta for pengene: I alle tilfeller selges Berlin-baller i par. Her er prisene i kassen i synkende rekkefølge: Intermarché (€3,35), Delhaize (€3,29), Carrefour (€2,99), Colruyt, Aldi og Lidl (€2,09).

Berlin Bowls satt på prøve ©IPM Graphics

