The Cocktail Slippers fra Oslo, Norge gir ut sitt femte album i full lengde ‘Shout It Out Loud!’ 17. september

Cocktailtøfler, det rasende femdelt rockebandet fra Oslo, Norge, slipper ‘Shout It Out Loud’, deres femte album i full lengde (og aktens første på sju år) 17. september via Wicked Cool Records.

Albumet, produsert av bandet og co-produsert av Steven Van Zandt Y Mike Hartung, er en ti-sangers reise gjennom verden av denne brennende kvinnelige troppen som viser frem både lidenskapene sine og deres musikalske påvirkning på mangaen deres.

Albumets fet tittel erklærer at den beste måten å uttrykke seg på er fullt ut, og forkynner bandets oppgave å vise hvor intenst de mener det de sier.

Den nye singelen fra neste album “Vær den første” følger i fotsporene til tidligere utgitte singler “She Devil (Shout It Out Loud”), “Night Train”, “Like A Song Stuck In My Head” og “City On Fire”.

En video for “Be The One” streames nå HER: https://www.youtube.com/watch?v=ds_O8a6yANs

Videoen er et Steadicam-skudd av et skudd av femdelers forestillingen “Be The One” i øvingsrommet. Twisten er at Hope (hovedvokal) synger sangen 75 prosent tregere enn hennes normale hastighet, mens resten av gruppen samhandler til vanlig tid. Hope beskriver det best: “Det virker gal!”

Overføring av “Be The One” (singel): orcd.co/betheone

Lagre på forhånd fra “Shout It Out Loud” (album): orcd.co/shoutitoutloud

Bandet sier om den nye singelen, “Den følelsen når du møter noen og umiddelbart tenker:” Denne personen er ikke god i det hele tatt. “Men så blir du kjent med dem, og det viser seg at din første følelse var langt unna.” Det begynte dårlig, men det viste seg bra. “Egentlig handler sangen om å bli forelsket når du ikke forventet at det skulle skje i det hele tatt.”

“Noen sanger er bare for moro skyld, noen er mørkere og noen er mer emosjonelle.” sier sanger Hope om de ni originale låtene på albumet skrevet av bandet, to med medforfattere. Sammen med gitaristene Rocket Queen og Vega, bassist Sugar og trommeslager Miss A-OK, sporet kvintetten de nye sangene i Oslos Propeller Studio, og produserte albumet med Stevie Van Zandt og Mike Hartung.

“The Cocktail Slippers høres mye ut som The Go-Go’s, men med gats i stedet for LA-jubel og et muldyrspark på høye hæler,” skrev Rolling Stone’s David Fricke fra bandet, hvis siste album, People Talk 2014 inneholdt pressen “Skam meg”.

Til tross for lang tid mellom albumene, har bandet holdt seg opptatt med liveshow og skrevet nye sanger hele tiden. De fire satellittradiohitene de har gitt ut som singler de siste årene: “Unnskyld meg” (skrevet med den populære norske artisten Ida Maria), “Night Train”, “Like A Song Stuck In My Head” og “City On Fire”- De vises alle på et album for første gang her. “She Devil (Shout It Out Loud),” som låner en del av tittelen til selve albumet, startet gruppens 2021 sterkt da sangen ble omtalt som Verdens kuleste sang i Lille Stevens underjordiske garasje. Sporet inneholder en satirisk sexistisk og ironisk spoken word -komo fra Den mektige Manfred, leder for Wicked Cools tidligere merkekamerater The Woggles.

Selv om bandet er tro mot den raske Garage Rock-lyden som har styrket ryktet, er bandet overbevist om at dette nye albumet markerer et skritt fremover i låtskrivingene deres. “Vi skriver hele tiden, og vi kan skrive om hva som helst!” Rocket Queen forklarer. “Men vi har lært at skriving ofte handler om å skrive om.”

Albumets 10. og siste spor er det eneste omslaget, en oppdatering om Joe Souths klassiker “Hush” på slutten av 60 -tallet, som opprinnelig ble berømt av Deep Purple. “Vi har gjort det live en stund, og dette skulle være en B-side,” Håp sier. “Stevie lyttet til det og sa:” Dette er for bra for en B-side, det må være på albumet. “

Etter å ha fanget Van Zandts oppmerksomhet på 2000 -tallet, merkelig nok, år før skuespilleren, artisten og forretningsmannen spilte hovedrollen i Netflix originale TV -serie Lilyhammer, om en amerikansk gangster i Norge, ankom gruppen New York for invitasjon fra deg. og leverte et brennende sett i Underjordisk garasjefestival med Iggy and the Stooges, The Strokes Y Bo Diddley.

Bandet har gledet seg over andre børster med storhet underveis, for eksempel en London Calling på en plakat med Paul McCartney Y Bruce Springsteensamt tid brukt med avguder som Jimmy Page, Joan Jett Y Blondie.

Når liveopptredener kommer tilbake i stor skala, vil Tøfler støtte lanseringen med turer i USA, Storbritannia, Spania og Skandinavia. De norske showene skal etter planen starte i august.

Cocktail -tøflernes lekne ånd vises alltid i musikkvideoene deres, inkludert det nylig utgitte klippet “She Devil (Shout It Out Loud)” som fanger dem spasere gjennom Oslos gater, og ikke i stillhet.

Når alt er sagt og gjort, er de fem tøflene en sammensveiset vennegjeng. “Når vi ikke henger som et band, henger vi som venner, med og uten familien vår.” Sukkerlager. “Hope elsker både langrenn og alpint og er en ond kaptein på sin egen båt.”

“Rakett finner stor glede ved renovering av hjemmet” Vega legger til. Fru A-OK fortsetter; “Sugar er en flott fotograf. Vega lager og redigerer filmer. Noen av oss er mer enn litt glad i å lage mat. Frøken A-OK dyrker til og med sine egne grønnsaker på balkongen hennes. “

Gruppen er takknemlig for Van Zandts fortsatte engasjement for musikken hans. “Mr. Silvio Dante, alias Stevie Van Zandt, ga oss et tilbud som vi ikke kunne nekte.” Rocket Queen sier spøkende hvordan de ble med i gruppen Wicked Cool for mange år siden.

Rop det høyt! er den siste Wicked Cool -utgaven distribuert av The Orchard, en annen perle av etiketten som også inneholder Jesse Malin, The Dollyrots, WYLDLIFE, Steve Conte, The Woggles, Soraia, Marc Ribler, Kris Rodgers & The Dirty Gems, Jessie Wagner, Ryan Hamilton & The Harlequin Ghosts og The Empty Hearts på deres ekspanderende liste.

Cocktailtøflene er:

Hope – Lead Voice

Vega – gitar

Rocket Queen – gitar

Sukker – lavt

Frøken A -OK – Trommer

I slekt