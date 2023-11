The Creed Brothers ser tilbake på sin RAW-debut

Tidligere NXT Tag Team-mestere The Creed Brothers (Julius og Brutus Creed), sammen med Ivy Nile, gjorde sin Raw-debut i episoden 30. oktober. De to møter Alpha Academy (Chad Gable og Otis) og vinner.

I en WWE Raw-eksklusiv, kommenterte The Creed Brothers og Ivy Nile debuten deres.

Julius sier:

«Dette er gutter vi har sett i amatørbryting, så det er spesielt å være i ringen med dem i kveld. Raw-seere har bare kjent oss veldig kort tid, men vi har kjent Raw for alltid. Vi vokste opp med å se dette showet, så noen ganger i løpet av dagen ble jeg litt overveldet av følelser, vel vitende om at jeg kunne gå i ringen med broren min på Monday Night Raw, noe vi gjorde. Ønsket å gjøre hele livet. Det var et kult øyeblikk, det er helt sikkert. »