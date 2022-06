The Cup, den første datamaskinen laget i Europa: et skritt mot elektronisk uavhengighet?

Du kan imidlertid sette sammen og bygge en PC i Europa. Og dette er akkurat hva et fransk selskap tilbyr. Bleu Jour er navnet på selskapet som har produsert datamaskiner i tjue år og spesielt KUBB, en kubedatamaskin hvis skall kan tilpasses etter ønske og har praktiske tilkoblinger.

Selskapet presenterte denne tirsdagen på European Institute for Innovation and Technology i Brussel.Dens første datamaskin i EuropaMed andre ord, den første datamaskinen bygget i Europa. Mer presist, hovedkortet (elementet som resten av komponentene er podet på: prosessor, minne, disk, skjermkort, etc.) er laget i Frankrike og alt er satt sammen i en organisasjon og service assistanse gjennom arbeid, og er fortsatt i Frankrike, erklærer Prisen på den første modellen av denne datamaskinen er 490 euro.

På papiret gir en PC alt du trenger. Hugo Bersini, professor i informatikk ved Free University of Brussels, anslår på grunnlag av saker rapportert av Bleu Jour denne tirsdagen at:Det er fortsatt et flott prosjekt.. Det er et veldig dristig design. Det er en mulighet for en ganske original montering som gjør det enkelt å bytte kjernekomponenter som prosessorer og grafikkort. Så det er fleksibilitet i å oppdatere enheten. Kommunikasjonen er gjennomtenkt. […] Det er dette aspektet av brukervennlighet og skjønnheten i utseendet. […] Vi kan ikke annet enn å glede oss«.