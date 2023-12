The Dark Plane – Diablo Immortal

The Dark Plane er en av de midlertidige hendelsene i udødelig djevel. Møt monstrositetene som venter på deg i et uutforsket rike, denne gangen med kjæledyr. Fra 14. til 28. desember kl. 03.00 vil ulike mål og belønninger være tilgjengelige for spillere. Finn alle detaljene nedenfor!

1. Introduksjon

Etter en kort introduksjon fra Deckard Cain, gå inn i et uutforsket 15-etasjers rike befolket av tjenere fra underverdenen. Du vil ikke ha tilgang til ditt vanlige utstyr, edelstener og ferdigheter, som vil bli erstattet av forhåndsvalgte ferdigheter. Finn ustabilt legendarisk utstyr knyttet til ferdighetene dine, i tillegg til kaosmynter mens du går videre. Når reisen er fullført, forsvinner det ustabile utstyret.

Kaosmynter kan byttes inn i formuegjenstander eller skår, noe som vil øke formueskåren din og dermed sjansene dine for å motta legendariske gjenstander av høyere kvalitet gjennom kister i hver etasje. Klarer du å nå 15. etasje uten å dø mer enn fem ganger, får du en belønning. Blant de legendariske gjenstandene du skaffet deg under turen, velg seks, og blant dem vil du motta en tilfeldig.

2. Fremgang

Hver uke må du yte ditt beste med kennelen og ferdighetene som vil bli pålagt deg. Godta utfordringene som venter på deg og skaff deg en av de legendariske gjenstandene du bar mens du var i Shattered Plane, så lenge du fullfører alle nivåene som tilbys.

2.1. Vi klatrer?

Reis gjennom nivåene til Shattered Plane og styrk karakteren din ved å bruke Chaos Coins du finner på monstrene. Du vil også få ulike velsignelser når du beseirer sjefer, i tillegg til flere legendariske gjenstander og mynter i andre rom.

2.2. Ukentlige belønninger

Du får Chaos Chests, som inneholder erfaring, tilfeldige gjenstander og gjenopprettingsmateriell, samt en av de seks legendariske gjenstandene som brukes i Shattered Plane.

Nivå 4 : Kaoskiste.

: Kaoskiste. Nivå 8 : Kaoskiste.

: Kaoskiste. Nivå 12 : Kaoskiste, 1 mystisk legendarisk gjenstand.

3. Oppgaver

I tillegg til belønningene du får under reisen, vil du bli belønnet mer basert på din generelle ytelse.

3.1. Oppgaver