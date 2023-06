The Death of Claude Barzotti: En hyllest til Mathilde Seigner, som inspirerte en sang

Agenten hans bekreftet denne triste nyheten lørdag 24. juni: Den belgiske sangeren Claude Barzotti døde av kreft i en alder av 69. Kort tid etter at dødsfallet ble kunngjort, hyllet Mathilde Signor oversetteren på sin Instagram-konto. Det skal sies at han dedikerte en av sangene sine til henne.

«Jeg har nettopp lært om døden til Claude Barzotti, som rystet ungdommen min, jeg elsket ham veldig høyt, han skrev en sang til meg som heter Mademoiselle MS Bon voyage mon Claude,» skrev skuespillerinnen på Instagram. Sanger i showet «Vivement dimanche» i 2014. Deretter fremførte han denne berømte tittelen.

Den belgiske sangeren var dedikert Mathilde Signor Tittel «Mademoiselle MS» fra albumet «Another Life» utgitt i 2012. En sang hun berømmer som «a bondeskuespillerinne» er «She Says What She Thinks»: «Pen og opprørsk, alltid skjør. Bak hennes denimblå blikk. Frankrike elsker henne, hun er nostalgisk etter en tid da Mademoiselle M. Rock visste hvordan hun skulle dans. Mer enn alle e-postene på Internett.» , uttrykt kjærlighetskjærlighet. På elegante kvelder velger hun å lage spaghetti til vennene sine på sin egen måte. Hun er en kjent smaksmaker,» sang Claude Barzotti.

30 leveår tok slutt i 2020

En annen personlighet har hyllet artisten siden hans død ble kunngjort. Fortsatt på Instagram, programlederen Jean-Luc Reichmann uttrykte sin beklagelse. Helgen bør preges av andre nekrologer.

Det er omgitt av hans to døtre, Vanessa og Sarah Claude Barzotti er død dette, Til tross for familiespenninger de siste årene. Dessverre ble sangerens liv dominert av alkoholisme, som han snakket fullt ut om i media. Tolken avsluttet karrieren i 2020, for svak til å fortsette konsertene.