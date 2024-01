The Death of Franz Beckenbauer: The Kaiser Between Shadow and Light

I et merkelig stykke mimikk slapp de som først nådde stjernene i karrieren som spillere og trenere opp med to dagers mellomrom, og etterlot Brasil og Tyskland foreldreløse.

To dager etter Mario Zagallos død, døde Franz Beckenbauer i en alder av 78 i stillheten i sin østerrikske villa. Med forsvinningen oppstår debatten om dens plass i historien til dette spillet, hvor skal det settes? Kanskje bak Pele, Diego Maradona og hans samtid Johan Cruyff. Hans rivalisering med nederlenderen smittet over på klubb- og nasjonalfotball på 1970-tallet, et vendepunkt i 1974 da Vest-Tyskland vant VM mot nederlenderen, nok for Beckenbauer, innrømmet han. «Johan er den beste spilleren, men jeg er verdensmester.»

For to måneder siden, på King Baudouin Stadium, vant Bayern den såkalte Champions Clubs Cup etter Ajax, hvor de to selskapene vant tre ganger på rad. Det var en monumental prestasjon for innbyggerne i München, som hadde vært lite mer enn vennlige bønder før Beckenbauers ankomst et tiår tidligere. Hvem hadde vært bedre uten den hellige treenigheten han dannet med Sepp Meyer og Gert Mueller.

Født på den ødelagte eiendommen til arbeiderdistriktet Giessing, den unge Franz Anton, som begynte med fotball i en alder av 9 år, så hans idol Fritz Walters Mannschaft veltet i 1954, året for det berømte Miracle of Bern. En guttedrøm om å bli med i München i 1860 da Ferenc Puskas' mektige Ungarn slo Ungarn 3-2 i verdenscupfinalen. Men et 13-år gammelt sammenstøt under en ungdomsturnering drev ham i armene på Bayern.

Denne forsikringsselgeren kom dit som spiss, og med 18 mål i 1964-1965 gled han raskt inn på midten for å spille ferdig bakerst. Spill som forsvarer. For å uttrykke liberoens stilling som definert av ham som ingen andre før eller etter ham: «Det var den perfekte utskytningsrampen fordi han aldri ble merket. Jeg gjemte meg dypt bak, og jeg kunne velge mitt øyeblikk for å dukke opp på banen.Lothar opprettet et dynasti der som produserte Matthias og Matthias Summer, som etterfulgte ham i tyskernes Ballon d'Or, som han vant to ganger, i 1972 og 1976.

Beckenbauers kragebein

Legenden hans er også bygget rundt den varme kvelden i Mexico i juni 1970, da han spilte en time i VM-semifinalen mot Italia med et brukket kragebein, og treneren hans gjorde to mulige bytter. En ikonisk passform for den som allerede eller snart får kallenavnet «Kaiser». De to versjonene kolliderer. Den første er på grunn av hans kroneprestasjon Bygge Han kronet ham til keiser etter cupfinalen i 1969 mot Schalke. Beckenbauer ble plystret gjennom hele kampen for en foul på Stan Liputa, kongen av Ruhr, som han fullførte sjongleringsakten før. Andre tilskriver denne keiserlige statusen til et fotografi tatt foran en byste av Kaiser François Joseph I i Wien i august 1971.

Det er ett faktum: verken hans utadvendte personlighet eller hans mange ekteskapelige eskapader (han var gift tre ganger og kunne ha giftet seg med en fjerde hvis han hadde gått med på å gifte seg med en av sine første venninner som ble gravid med ham) reduserte ikke statusen hans. Hans tilståelse fra 1977 eksisterer ikke lenger alvorlig Om autotransfusjonene hans eller vitamininjeksjonene hans.

Fordi landet tilga mannen som ble fremstilt av kjeltringen Netzer alt «Nasjonens helt som oppnådde denne statusen ved sitt øyes svette» ? Fordi innflytelsesrike Bygge Hvem sin rådgiver var han? Svaret ligger sannsynligvis et sted mellom de to.

Dopingsaker i fotball

Etter først å ha flyktet fra skattemyndighetene og dets problemer i tre år i 1977, fant han Pele for å tjene på talentet sitt med Cosmos. «Hans tyske bror», deretter et sekund etter å ha vunnet sin fjerde mesterskapstittel med Hamburg (1980-82), for å nyte skumringen som spiller i en alder av 38, som snappet gull fra adidas, Knorr eller Mercedes, ble trener med støtte fra Win. Kraftig populær daglig. Med ham ble Mannschaft, elendig eliminert i første runde av EM 1984, verdensmestere etter å ha gjenforent seg seks år senere, etter å ha tapt finalen i 1986.

Hva skal jeg gjøre med Boris Becker? «Symbolet på fotballen vår med sin vinnermentalitet». som snakket i noen måneder i Marseilles i 1990, etter hvem Raymond Goethals først bodde hos ham. Spesielt under årene ved roret i Bayern, fra 1994 til 2009 var han på benken to ganger, fra desember 93 til juni 94 og fra april til juni 96 for å berge sesonger med ligatittelen og UEFA-cupen. Og alt han rørte ble til gull, slik at Tyskland kunne vinne verdensmesterskapet i 2006.

Franz Beckenbauer fortsetter: «Vi kjøpte ikke stemmer» til verdensmesterskapet i 2006

Men de mørke forholdene for denne tilskrivelsen bringes frem i lyset Der Spiegel Påstander om korrupsjon har svekket bildet hans mens han satt i FIFAs etiske komité i kjølvannet av verdensmesterskapet i 2018 og 2022, anklaget for å ha underslått mer enn 6 millioner euro. Sjelden offentlig siden 2015 og svekket av to hjerteoperasjoner i 2016 og 2017 etter døden til en av sønnene hans, Stephen, Kaiser, som er vant til lys, har også dyrket sin mørke side. Og keiserens marsj var nå over.