The Death of Harry Belafonte: Gå tilbake til den amerikanske sangerens tre tidløse klassikere

Hvis du vil (gjen)oppdage denne unike sangeren, starter det her…

Matilda – 1953

En klassiker blant klassikerne, Matilda ble først spilt inn av Harry Belafonte i april 1953. To år senere ville han relansere tittelen, og la mer vekt på kvinnelige fornavnalfabeter for bedre å appellere til det kvinnelige publikummet. Matilda stammer muligens fra et populært karibisk folkeeventyr og dateres tilbake til 1930-tallet, og ble først popularisert av sangeren King Radio. Den beskriver kjærligheten til en kvinne som blir neglisjert og misforstått av «kjæresten».

Bananbåt (Day-O) 1956

Sang om arbeid og slaver for å gi hjerte til arbeid først. Belafonte spilte det inn på albumet Calypso fra 1956, noe som gjorde det til en standard og hans største hit. «Bananbåt»-temaet er en klassisk del av jamaicansk folklore.

Harry Belafonte, borgerrettighetsaktivist

Min engel – 1965

My Angel ble spilt inn som en duett med den sørafrikanske sangeren Miriam Makeba, og var verdt en Grammy for begge tolkene. Det er en klassisk kjærlighetssang der mannen ber kjæresten om å gifte seg med ham, men hun er ikke i stand til å gi medgiften. Dette er spesielt tydelig på albumet An Evening With Belafonte / Makeba fra 1965, som ble spilt inn offentlig.